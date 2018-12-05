الدموع تغلب بوش الابن في جنازة والده (فيديو)

ألقى الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن اليوم (الأربعاء)، كلمة مؤثرة في وداع والده الراحل جورج بوش الأب الذي توفي يوم الجمعة الماضي عن عمر 94 عاما.

وقال بوش الابن خلال الجنارة الرسمية التي أقيمت في كاتدرائية واشنطن الوطنية عن والده الرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة: "لقد أظهر معنى أن تكون رئيسا يخدم بنزاهة، ويقود بشجاعة، ويتصرف بحب في قلبه لمواطني بلدنا".

وتابع: "حينما ستُسطّر كتب التاريخ، سيقولون إن جورج إتش دبليو بوش (الأب) كان رئيسا عظيما للولايات المتحدة".

وأضاف الرئيس الثالث والأربعون للولايات المتحدة بينما تذرف عيناه بالدموع: " أخلاقه، وإخلاصه وروحه الطيبة ستظل معنا إلى الأبد. لذا عبر دموعنا، دعونا نعرف نعمة معرفتك ومحبتك، رجلاً عظيما ونبيلاً. أعظم أب ممكن لابن أو ابنة".



وشارك في جنازة بوش الأب، عدد من الشخصيات الدوليّة والقادة الأمريكيّون، وفي مقدمتهم الرئيس الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرؤساء السابقين باراك أوباما وبيل كلينتون وجيمي كارتر وزوجاتهم.



وكتب ترمب في تغريدة صباح اليوم قبل نقل جثمان بوش إلى كاتدرائية واشنطن الوطنية: "أتطلّع إلى أن أكون مع عائلة بوش".



وأضاف: "هذه ليست جنازة، إنّه يوم للاحتفاء برجل عظيم عاش حياة طويلة مميّزة. سنفتقده".



وتدفّق عشرات آلاف الأميركيين بهدوء على مبنى الكونجرس خلال اليومين الماضيين لتحيّة الرجل الذي قاد البلاد خلال أوقات عصيبة من بينها نهاية الحرب الباردة، وحرب الخليج الأولى.



وشارك في مراسم الجنازة في الكاتدرائية عدد من الشخصيات الأجنبية ومن بينهم ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وزوجته الملكة رانيا، والرئيس البولندي السابق ليش فاونسا.



كما شارك نائبا الرئيس السابقان آل غور وجو بايدن، ووزراء الخارجية السابقون جيمس بيكر وكولن باول وكوندوليزا رايس.