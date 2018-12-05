SHAHID Hd ليفربول ضد بيرنلي الآن متابعة البث المباشر مباراة ليفربول وبيرنلي أونلاين

يحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلًا اليوم على ملعب تورف مور ملعب فريق بيرنلي في خضم مواجهات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويسعى فريق ليفربول للظفر بنقاط المباراة الثلاث لمواصلة إنتصاراته في الدوري الإنجليزي، ذلك عقب فوزه الكبير في ديربي ليفربول على غريمه فريق إيفرتون بهدف نظيف في الأنفاس الأخيرة السبت الماضي.





وتطمح كتيبة يورجن كلوب نحو تضييق الخناق على متصدر البريمييرليج فريق مانشستر سيتي، حيث يتصدر الستزنس الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة بينما يطارده الريدز في الوصافة برصيد 36 نقطة.

كورة ستار | مشاهدة في الدوري الانجليزي بدون تقطيع | korastar

على الصعيد الآخر يحاول فريق الكلاريت إستغلال الفرصة في إنتزع نقاط الفوز من ملعبه بكونه صاحب الأرض والجمهور، والبعد عن قاع ترتيب الدوري وكابوس الهبوط بدوري البطولة الإنجليزية "التشامبيون شيب".





ويحتل فريق بيرنلي المركز قبل الأخير "المرتبية الـ 19" برصيد تسع نقاط متفوقًا على نادي فولهام بنقطة واحدة، ومُتعادلًا مع نادي ساوثهامبتون في النقاط لكن يتفوق نادي القديسين بفارق الأهداف.





وينقل لكم الميدان بثًا مباشرًا لمباراة ليفربول وبيرنلي، والتي من المقرر لها أن تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة.