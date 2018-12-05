ليفربول وبيرنلي كورة لايف ليفربول وبيرنلي يلا شوت ليفربول وبيرنلي كورة ستار

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زوار الفجر الرياضي تابعوا معنا مباراة بيرنلي أمام ليفربول ضمن الجولة الـ15 من الدوري الانجليزي التي تقام على استاد ترف مور.





ويتواجد محمد صلاح على مقاعد البدلاء في المباراة مع ليفربول.





وتكون تشكيل ليفربول من: أليسون؛ جوميز، فان دايك، ماتيب، مورينو؛ هندرسون، ميلنر، كايتا؛ شاكيري، ستوريدج، أوريجي.

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وتواجد بين البدلاء: مينيوليه، فابينيو، فيرمينو، محمد صلاح، لالانا، كاماتشو، ألكساندر أرنولد.





وفي المقابل يتكون تشكيل بيرنلي من: جو هارت؛ باردسلي، تاركوفسكي، مي، تايلور؛ جودموندسون، كورك، ويستود، برادي؛ بارنس، وود.