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shahid plus.. بث مباشر مباراة ليفربول free مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم الأربعاء

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 09:05 م
shahid plus.. بث مباشر مباراة ليفربول free مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم الأربعاء
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shahid plus.. بث مباشر مباراة ليفربول free مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم الأربعاء
أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي بيرنلي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : اليسون

خط الدفاع : جوميز - فان دايك - ماتيب - مورينو

خط الوسط : هيندرسون - ميلنر - كيتا - شاكيري

خط الهجوم : ستوريدج - أوريجي
شاهد البث المباشر مباراة ليفربول الآن من هنا..


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