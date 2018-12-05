يلا شوت بث حي تابع Bein Sport 1 HD مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي (yalla shoot) | ليفربول ضد بيرنلي اونلاين (online HD)
الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 08:55 معمرو عادل
يلا شوت بث حي تابع Bein Sport 1 HD مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي (yalla shoot) | ليفربول ضد بيرنلي اونلاين (online HD)أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه أمام بيرنلي بالجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وشهد التشكيل غياب محترفنا المصري محمد صلاح عن التشكيل الأساسي لأول مرة هذا الموسم وجلوسه على مقاعد البدلاء.
يلا شوت بث حي تابع Bein Sport 1 HD مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي (yalla shoot) | ليفربول ضد بيرنلي اونلاين (online HD)
كذلك لم يتواجد الثنائي روبيرتو فيرمينو وساديو ماني إذ جلس على الأول على مقاعد البدلاء وغاب السنغالي للإصابة.. 8 تغييرات أجراها المدرب الألماني على فريقه.
يلا شوت بث حي تابع Bein Sport 1 HD مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي (yalla shoot) | ليفربول ضد بيرنلي اونلاين (online HD)
وجاء تشكيل ليفربول كالآتي.
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
الدفاع: جو جوميز، فيرجيل فان دايك، دويل ماتيب، ألبرتو مورينو.
الوسط: جوردان هندرسون، جيمس ميلنر، نابي كيتا.
الهجوم: شاكيري، ستوريدج، أوريجي.
ليفربول يحتل المركز الثاني في جدول المسابقة برصيد 36 نقطة فيما يتواجد بيرنلي بالمركز الـ19 برصيد 9 نقاط.
يلا شوت بث حي تابع Bein Sport 1 HD مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي (yalla shoot) | ليفربول ضد بيرنلي اونلاين (online HD)
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