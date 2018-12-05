يلا شوت بث حي تابع Bein Sport 1 HD مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي (yalla shoot) | ليفربول ضد بيرنلي اونلاين (online HD)

وشهد التشكيل غياب محترفنا المصري محمد صلاح عن التشكيل الأساسي لأول مرة هذا الموسم وجلوسه على مقاعد البدلاء.

يلا شوت بث حي تابع Bein Sport 1 HD مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي (yalla shoot) | ليفربول ضد بيرنلي اونلاين (online HD)

كذلك لم يتواجد الثنائي روبيرتو فيرمينو وساديو ماني إذ جلس على الأول على مقاعد البدلاء وغاب السنغالي للإصابة.. 8 تغييرات أجراها المدرب الألماني على فريقه.