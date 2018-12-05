HD يلا شوت Liverpool|كورة لايف| مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر لايف HD | البث المباشر الحصري عبر Bein Sport 1 HD

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الانجليزي، عن التشكيبل الرسمي للريدز، في مواجهة بيرنلي، ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.





وجاءت تشكيلة ليفربول الرسمية أمام بيرنلي كالتالي:





حراسة المرمى: أليسون.





الدفاع: ألبيرتو مورينو, فان دايك, ماتيب, جو جوميز.





الوسط: هيندرسون, نابي كيتا, ميلنر.



