HD يلا شوت Liverpool|كورة لايف| مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر لايف HD | البث المباشر الحصري عبر Bein Sport 1 HD
الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 08:59 معمرو عادل
HD يلا شوت Liverpool|كورة لايف| مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر لايف HD | البث المباشر الحصري عبر Bein Sport 1 HD
أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الانجليزي، عن التشكيبل الرسمي للريدز، في مواجهة بيرنلي، ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.
وجاءت تشكيلة ليفربول الرسمية أمام بيرنلي كالتالي:
حراسة المرمى: أليسون.
الدفاع: ألبيرتو مورينو, فان دايك, ماتيب, جو جوميز.
الوسط: هيندرسون, نابي كيتا, ميلنر.
الهجوم: شاكيري, ستوريدج, أوريجي.
بينما يجلس على دكة الاحتياط كلا من:
مينوليه, فابينهو, فيرمينو, محمد صلاح, لالانا, كاماتشو, ألكسندر-أرنولد.
HD يلا شوت Liverpool|كورة لايف| مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر لايف HD | البث المباشر الحصري عبر Bein Sport 1 HD
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