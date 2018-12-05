الأهلي يتأخر أمام الجونة في الشوط الأول بهدف "نادي"

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشوط الأول من مباراته أمام الجونة متأخرا بهدف نظيف في المباراة المقامة على ستاد السلام والمؤجلة من الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.





في الدقيقة ١٣ نجح الجونة في إحرز الهدف الأول للأهلي، بعد سقوط سعد سمير لتصل الكرة إلى محمد نادي الذي وضعها في الزاوية اليسرى لشريف إكرامي لتعانق الشباك.



