الأهلي يتأخر أمام الجونة في الشوط الأول بهدف "نادي"
أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشوط الأول من مباراته أمام الجونة متأخرا بهدف نظيف في المباراة المقامة على ستاد السلام والمؤجلة من الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.
في الدقيقة ١٣ نجح الجونة في إحرز الهدف الأول للأهلي، بعد سقوط سعد سمير لتصل الكرة إلى محمد نادي الذي وضعها في الزاوية اليسرى لشريف إكرامي لتعانق الشباك.
بعد الهدف حاول لاعبو الأهلي العودة في النتيجة وإحراز هدف التعادل، لكن نادي كاد أن يباغتهم مرة أخرى بعدما اصطدمت تصويبته بقدم أحمد علاء لتتحول إلى ضربة ركنية.
واحتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة للأهلي خارج منطقة الجزاء،في الدقيقة ٢٦ سددها ناصر ماهر بين أحضان عمر رضوان حارس الجونة.
وفي الدقيقة ٣٢ أهدر كريم نيدفيد فرصة محققة لإدراك التعادل للأهلي بعدما تلقى عرضية من أيمن أشرف داخل منطقة الجزاء لكن تصويته، مرت بسنتيمترات قليلة للقائم الأيسر لفريق الجونة.
وفي الدقيقة ٣٤ اضطر الجونة للتبديل الأول بخروج أحمد مجدي المصاب وإشراك أحمد الشناوي.
وواصل الأهلي هجماته على مرمى الجونة وكاد وليد أزارو أن يدرك التعادل في الدقيقة ٣٩ لكن كرته مرت بسلام على عمر رضوان، ليسدد بعدها عمرو السولية كرة قوية أعلى عارضة عمر رضوان وينتهي الشوط بتقدم الجونة بهدف نظيف.