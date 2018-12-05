يلا شوت livehd7 .. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم الاربعاء 5 / 12 / 2018 في الدوري الانجليزي (Mo Salah)

يلتقي فريقي ليفربول وبيرنلي ضمن بطولة الدوري الانجليزي 2019، في الجولة الخامسة عشر ، يحل فريق الريدز المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، ضيفا ثقيلا على بيرنلي، في العاشرة إلا ربع مساء الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الـ15 ، سيحاول النجم المصري محمد صلاح إستعادة التألق، بعد غيابه عن التهديف خلال المباراة السابقة أمام إيفرتون.

يلا شوت livehd7 .. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم الاربعاء 5 / 12 / 2018 في الدوري الانجليزي (Mo Salah)

تنطلق المواجهة بين فريقي ليفربول وبيرنلي في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:45 بتوقيت القاهرة.





نحن في جول العرب، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي مباشر في لقاء اليوم الاربعاء 5 / ديسمبر / 2018، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

يلا شوت livehd7 .. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم الاربعاء 5 / 12 / 2018 في الدوري الانجليزي (Mo Salah)

فقد توج نادي برشلونة بكأس ملك إسبانيا عن النسخة الأخيرة 2017-2018 على حساب فريق إشبيلية بنتيجة 5-0.





مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي مباشر

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