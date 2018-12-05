حماد عبدالله : عادل حمودة أيقونة أدب الفساد (صور)
الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 08:55 مميسون أبو الحسن - شيماء عطية
تصوير: ولاء غنيم - هادي كرم - عبدالحافظ حمدي - علي فهيم
قال المهندس حماد عبدالله عضو شُعبة الغزل والنسيج بنقابة المهندسين، إن الكاتب الصحفي عادل حمودة صنع نوعًا جديدًا من الكتابة والصحافة والفكر، وله مدرسة مختلفة تختلف عن كل مدارس الصحافة.
وأضاف خلال حفل توقيع مذكرات الكاتب الصحفس عادل حمودة "كلمة السر - الحرية"، اليوم، أنه لم ينم منذ نحو أسبوعًا، للانتهاء من قراءة الكتاب، الذي يتحدث فيه عن لحظات في حياته ومسيرته في الصحافة، ويمس كل مصري، ويمس التاريخ المصري، مؤكدًا أن كل من يقرأه يجد نفسه فيه.
وتابع: "عادل حمودة في الجزء الأول من مذكراته تفزق على نفسه، ووصفته في إحدى الحلقات التلفزيونية بأنه أيقونة أدب الفساد، كما هو أنيس منصور أيقونة أدب الرحلات، ونجيب محفوظ أيقونة أدب الحارة المصرية، وكان يهاجم الفساد والفساد في الحكم".
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