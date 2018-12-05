كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي liverpool vs burnley في الدوري الانجليزي بث مباشر

يبدأ البث المباشر مباراة موناكو وأميان قبل انطلاق صافرة اللقاء بـ 30 دقيقة، علماً بأن تشكيل ليفربول في مباراة بيرنلي في خط حراسة المرمي أليسون بيكر، وخط الدفاع آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - تيرنت أليكساندر-آرنولد، وخط الوسط جيورجينيو فينالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون وفي المقدمة روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح - شيردان شاكيري ، ولمشاهدة كافة المباريات اكتب في محرك البحث جوجل "الشبكة لايف" واختار أول نتيجة.