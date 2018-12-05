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تفاصيل افتتاح "الإسكندرية للأغنية".. تكريم وحيد حامد ومحمد سلطان وطلال مداح

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 07:29 م
تفاصيل افتتاح الإسكندرية للأغنية.. تكريم وحيد حامد ومحمد سلطان وطلال مداح
وحيد حامد
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سارة إبراهيم
 
تنطلق فعاليات مهرجان "الإسكندرية للأغنية" الخامس عشر، في الفترة من 15 إلى 21 من ديسمبر الجاري، برئاسة المهندس عوف همام، ويقام حفل الافتتاح على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.

يبدأ الحفل بالسلام الجمهوري وأوركسترا وزارة الشباب، ثم فقرة إنشاد أسماء الله الحسنى، من تقديم شاب من متحدي الإعاقة، ثم فقرة غنائية للمهرجان والإسكندرية، من تقديم المطربة نيفين رجب.

يشهد الحفل تكريم الفنان السعودي طلال مداح، والقنصل السعودي بالإسكندرية، الفنان محمد سلطان، الشاعر عمر بطيشة، اسم الفنان محمد الكحلاوي، وغيرهم من نجوم الغناء والتلحين والشعر.

ويمنح المهرجان جائزة الإبداع للكاتب الكبير وحيد حامد، السيدة سهير عبدالقادر، الإعلامية هالة سرحان، الدكتورة شيرين عباس حلمي، والأسطورة شريف عثمان، ثم تبدأ فقرة النجمة أصالة، المقرر أن تحيي الحفل.

 
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