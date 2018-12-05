سيمون وديع تفوز بالمركز الثالث في معرض جيهان فوزي (صور)

فازت الفنانة التشكيلية سيمون وديع، بالمركز الثالث في فعاليات الدورة الثانية لمعرض الفنانة التشكيلية جيهان فوزي، التي انطلقت يوم 1 ديسمبر الجاري بمشاركة 96 فنانا.

وشاركت سيمون وديع في فعاليات الدورة الأولى من معرض جيهان فوزي العام الماضي، واستطاعت أن تقتنص المركز الثالث في فعاليات هذه الدورة على الرغم من مشاركتها بلوحة زيتية واحدة فقط، تميزت بالابداع والجاذبية والدقة في تفاصيلها.

سيمون وديع هي فنانة تشكيلية شابة، 23 عاما حاصلة على بكالوريوس التجارة جامعة الزقازيق، أحبت الفن بكل أنواعه منذ نعومة أظافرها وبالأخص الفن التشكيلي وتجيد الرسم بأدوات المكياج، وألوان الخشب والزيت والباستيل والاكليريك والأكواريل، وسبق وفازت بالمركز الأول بمعرض كلية التجارة بجامعتها، كما أنها بدأت مشوارها في التمثيل مؤخرا بعروض مسرحية.

وكان السفير شريف بديوي، قد افتتح معرض جيهان فوزي في ظل حضور نخبة من كبار الفنانين أبرزهم، الفنان طاهر عبدالعظيم، والفنان وليد عبيد، والفنان أحمد بيومي، والفنان محمد رجب.

ويوفر المعرض كافة أشكال الدعم الفني والأدبي والمادي والمعنوي اللازمين لإخراج طاقة الشباب الإبداعية، وكذلك العمل على توفير الدعم الإعلامي اللازم لتسويق الأعمال الفنية من خلال تسليط الضوء عليها، فيما يشارك بالمعرض رواد المجال الثقافي والفني في مصر والعالم العربي.