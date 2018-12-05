ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

يلا شووت .. مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 07:27 م
يلا شووت .. مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً
الاهلي والجونة
طباعة
عمرو عادل
 
يلا شووت .. مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً
أعلن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دكة بدلاء فريقه أمام الجونة في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.


وضمت دكة بدلاء الأهلي كلا من :-
علي لطفي - ساليف كوليبالي - إسلام محارب - مؤمن زكريا - وليد سليمان - مراون محسن - باسم علي.


فيما تم استبعاد كلا من :-
محمد هاني وأحمد حمدي من قائمة المباراة.
يلا شووت .. مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً

المزيد عن: موعد مباراة الاهلي والجونة اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والجونة يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والجونة كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والجونة كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلي والجونة كورة اون لاين مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والجونة مشاهدة مباراة الاهلي اليوم مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة الاهلي اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي اليوم مشاهدة الدوري المصري مشاهدة الاهلي ضد الجونة مباشر ماتش الاهلي والجونة مباراة الاهلي والجونة مباشر مباراة الاهلي والجونة بث مباشر يلا شوت مباراة الاهلي والجونة بث مباشر مجانا مباراة الاهلي والجونة بث مباشر اون لاين بدون تقطيع مباراة الاهلي والجونة مباراة الاهلي في الدوري المصري
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
-
x
21:45
-
نيوكاسل يونايتد
فولهام
-
x
21:45
-
ليستر سيتي
وولفرهامبتون
-
x
21:45
-
تشيلسي
بيرنلي
-
x
21:45
-
ليفربول
توتنهام هوتسبير
-
x
22:00
-
ساوثهامتون
مانشستر يونايتد
-
x
22:00
-
ارسنال
الدوري المصري الممتاز
الاهلي
-
x
20:00
-
الجونة
كأس ملك إسبانيا
أتلتيكو مدريد
-
x
20:30
-
سانت اندرو
برشلونة
-
x
22:30
-
كولتورال ديبورتيفا ليونيسا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/5/2018 7:40:01 PM