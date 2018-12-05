يلا شووت .. مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً
الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 07:27 معمرو عادل
يلا شووت .. مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً
أعلن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دكة بدلاء فريقه أمام الجونة في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.
وضمت دكة بدلاء الأهلي كلا من :-
علي لطفي - ساليف كوليبالي - إسلام محارب - مؤمن زكريا - وليد سليمان - مراون محسن - باسم علي.
فيما تم استبعاد كلا من :-
محمد هاني وأحمد حمدي من قائمة المباراة.
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