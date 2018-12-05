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حقيقة بيع نادي إسبانيول

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 07:26 م
حقيقة بيع نادي إسبانيول
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وكالات
 
كشف رئيس نادي إسبانيول، الصيني تشين يانشينج، اليوم الأربعاء، عن نيته في بيع النادي الكتالوني.

وأشار رجل الأعمال الصيني، خلال اجتماعه بمجلس إدارة المساهمين، إلى أنه رغم احتياج النادي "لضخ مزيد من رؤوس الأموال، إلا أن هذا لا يعني التفكير في بيعه".

وأكد صاحب الـ48 عاما: "إن هذه التوسعات يمكن أن تأتي من خلالي مباشرة، أو من خلال بعض الاستثمارات الأخرى".

ويمتلك يانشينج حاليا نسبة 99.3% من أسهم إسبانيول.

وتابع: "استثماراتنا في المؤسسة ثابتة وممتدة لأجل طويل".

يشار إلى أنه منذ امتلاك النسبة الأكبر في أسهم النادي، استثمر يانشينج أكثر من 150 مليون يورو من أجل تحسين الوضع الاقتصادي لـ"البلانكي أزول".

وافق مجلس إدارة المساهمين بنسبة 99.9% على جميع النقاط التي كانت مدرجة في جدول أعمال الاجتماع.

يذكر أن إسبانيول يقدم نتائج جيدة هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ7 حاليا في الليجا، برصيد 21 نقطة، جمعها من 6 انتصارات و3 تعادلات و5 هزائم.
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