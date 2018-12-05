صعود محلة مرحوم لتصفيات دوري القطاعات لأول مره في تاريخه

صعد فريق محلة مرحوم 2003 للتصفيات النهائية لدوري القطاعات علي مستوي الجمهورية، بعد تحقيقه الفوز علي اتحاد بسيون بسباعية مقابل هدف اليوم بدوري المنطقة، لأول مرة في تاريخ النادي، حيث لم يهزم الفريق طوال البطولة وحصد 21 نقطة.









وقال أيمن دربالة المشرف العام بأن بأن الله عز وچل لم يضيع تعبنا رغم الصعاب والعراقيل، قمنا بتكوين الفريق في أقل من شهر، رغم ضعف الإمكانيات، ورقم التشكيك.









ووعد بأن الفريق سيكون نواة للفريق الأول للصعود لدورى الدرجه التالتة.









يقود الفريق كابتن محمود عبد العزيز مديرا فنيا، وكابتن عبدالفتاح عارف مديرا للكرة، وكابتن ابراهيم المؤذن مدرب عام، وكابتن جودة مدرب حراس، وكابتن أيمن دربالة المشرف العام.



