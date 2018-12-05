كورة لايف - بث مباشر.. مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي الممتاز | korastar | كورة لايف kora live | كورة ستار

المباراة ستكون هامة لليفربول قبل مواجهة بورنموث في الايام القليلة القادمة وقبل مواجهة نابولي في الجولة الاخيرة من دور المجموعات من دوري ابطال اوروبا وسيسعي الفريق لتحقيق الانتصار ومواصلة النتائج الطيبة في اطار رحلته من أجل الحصول علي لقب هذا الموسم رفقة المدرب الالماني يورجن كلوب.

كورة لايف - بث مباشر.. مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي الممتاز | korastar | كورة لايف kora live | كورة ستار

المباراة ستكون صعبة علي ملعب صعب والدليل علي ذلك مباريات ليفربول امام بيرنلي في الموسم الماضي حينما تعادل ليفربول ذهابا في الانفيلد بهدف لكل فريق وكان النجم محمد صلاح قد أحرز هدف التعادل لليفربول حينها قبل أن يفوز ليفربول ايابا في الدور الثاني علي بيرنلي بنتيجة 2-1 بعد معاناة طويلة حينما احرز كلافان هدف الفوز في الدقيقة 94 من عمر اللقاء.