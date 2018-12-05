وصول عادل حمودة لحفل توقيع مذاكراته 'كلمة السر - الحرية' (صور)





تصوير: ولاء غنيم - هادي كريم - علي فهيم - عبدالحافظ حمدي





وصل قبل قليل، الكاتب الصحفي عادل حمودة رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، لحضور حفل توقيع مذكراته الكاتب الصحفي عادل حمودة "كلمة السر - الحرية".





ومن المقرر أن ينطلق الحفل بعد قليل بحضور لفيف من الشخصيات العامة.





كتاب "كلمة السر" هو الكتاب الأول من مذكرات عادل حمودة"٥٠ سنة في أفران الصحافة والسياسة، ويكشف من خلاله العديد من الأسرار والكواليس التي يتم سردها لأول مرة، لأنها مذكرات تحمل القليل من سيرتها لشخصيته ولكنها تحمل الكثير من سيرة الوطن الذي عاش فيه، ومن ثم فإنها تؤرخ أسرار وأحداث وشخصيات يكشفها للمرة الأولى والتى تحسم الكثير من الجدل الذى أُثير حولها.



