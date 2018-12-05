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جامعة الفيوم تنظم المهرجان الأول للتزحلق على الرمال بمحمية وادي الريان

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 07:19 م
جامعة الفيوم تنظم المهرجان الأول للتزحلق على الرمال بمحمية وادي الريان
صورة أرشيفية
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ريهام على
 
تنظم الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الفيوم بالتعاون مع الإتحاد الرياضى المصرى للجامعات "المهرجان الاول للتزحلق على الرمال على مستوى الجامعات المصرية وذلك يوم السبت المقبل 8 ديسمبر الجارى بمحمية وادى الريان بالفيوم. 

يشارك فى المهرجان ما يقارب 700 طالب وطالبة من أبناء الجامعات المصريه بالإضافة الى المدن الجامعية ومعهد التمريض، يأتى المهرجان تحت رعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبدالغفار ووزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى، والقائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور اشرف عبدالحفيظ رحيل وتحت اشراف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور خالد عطالله،واللواء عصام سعد محافظ الفيوم. 

تبداء فعاليات المهرجان الساعه 7 صباحا الموافق 8 ديسمبر بمحميه وادى الريان.


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