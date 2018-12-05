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المتحدث العسكري: فعاليات معرض "إيديكس 2018" حققت الأهداف المرجوة منها

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 07:18 م
المتحدث العسكري: فعاليات معرض إيديكس 2018 حققت الأهداف المرجوة منها
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أمنية فوزي
 
قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن فعاليات معرض "إيديكس 2018"، خلال 3 أيام، حققت الأهداف المرجوة منها.

وأوضح "الرفاعي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc" مساء الأربعاء، أنه يوجد حجم هائل من الوفود العسكرية للمشاركة في المعرض من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى آلاف الزيارات.

وأشار إلى أنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود في مجالات متعددة مع عدد من الشركات على هامش فعاليات المعرض، موضحًا أن بعض الاتفاقيات تتضمن نقل تصنيع مشترك وتكنولوجيا وتسويق بالشرق الأوسط وإفريقيا؛ مما يخلق طفرة في مجال التسليح للقوات المسلحة المصرية.

وتابع: "معرض إيديكس رسالة لمدى أمن واستقرار الدولة المصرية وثقة المجتمع الدولي والشركات العالمية في مصر، بالإضافة إلى ترويج الأسلحة المصرية".
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