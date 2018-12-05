وصول مصطفى الفقي لحفل توقيع مذاكرات عادل حمودة (صور)

وصل قبل قليل، المفكر والدبلوماسي الدكتور مصطفى الفقي، إلى فندق JW Marriot Mirage، لحضور حفل توقيع مذكرات الكاتب الصحفي عادل حمودة "كلمة السر - الحرية".





ومن المقرر أن ينطلق الحفل بعد قليل بحضور لفيف من الشخصيات العامة.



