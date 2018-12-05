وصول مصطفى الفقي لحفل توقيع مذاكرات عادل حمودة (صور)
وصل قبل قليل، المفكر والدبلوماسي الدكتور مصطفى الفقي، إلى فندق JW Marriot Mirage، لحضور حفل توقيع مذكرات الكاتب الصحفي عادل حمودة "كلمة السر - الحرية".
ومن المقرر أن ينطلق الحفل بعد قليل بحضور لفيف من الشخصيات العامة.
كتاب "كلمة السر" هو الكتاب الأول من مذكرات عادل حمودة"٥٠ سنة في أفران الصحافة والسياسة، ويكشف من خلاله العديد من الأسرار والكواليس التي يتم سردها لأول مرة، لأنها مذكرات تحمل القليل من سيرتها لشخصيته ولكنها تحمل الكثير من سيرة الوطن الذي عاش فيه، ومن ثم فإنها تؤرخ أسرار وأحداث وشخصيات يكشفها للمرة الأولى والتى تحسم الكثير من الجدل الذى أُثير حولها.
وكان عادل حمودة احتفل قبل أسبوعين بطرح كتاب "صلاح أبوسيف – مذكرات مجهولة"، على هامش فاعليات الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي تناول فيه أسرار ومذكرات المخرج الراحل التى سجلها في حوارت معه.