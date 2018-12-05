كورة oair - مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم | بث مباشر ليفربول وبيرنلي الآن

قدم يورجن كلوب مدرب ليفربول الدعم لنجمه محمد صلاح قبل مواجهة بيرنلى المقرر إقامتها فى العاشرة إلا ربع مساء اليوم، على ملعب تيرف مور ضمن مباريات الجولة 15 من الدورى الإنجليزى.

كورة oair - مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم | بث مباشر ليفربول وبيرنلي الآن

وقال كلوب فى تصريحات نقلتها مجلة "فور فور تو" الإنجليزية أن صلاح كان بإمكانه تسجيل أهدافًا أكثر من السبعة التى سجلها فى الدورى الإنجليزى هذا الموسم، لكنه أكد فى الوقت نفسه أنه يسير بمعدل طبيعى وفقًا لكل منافسيه على جائزة هداف الدورى هذا الموسم.

كورة oair - مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم | بث مباشر ليفربول وبيرنلي الآن

وأضاف مدرب ليفربول قائلا: "صلاح سجل 7 أهداف، ويبتعد بفارق 3 أهداف فقط عن بيرر أوباميانج مهاجم أرسنال وهداف الدوري حاليًا، والذى سجل هدفين فى المباراة الأخيرة، هذا لا يعتبر فارقًا، يمكنكم الحديث كذلك إذا كان الفارق 15 هدفًا". كورة oair - مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم | بث مباشر ليفربول وبيرنلي الآن ووجه كلوب رسالة لصلاح قال فيها: "قدم كل ما لديك لتسجيل المزيد من الأهداف"، وقلل مدرب الريدز فى الوقت نفسه من هذا الأمر قائلا: "تسجيل الأهداف ليس أهم شئ بالنسبة لنا." كورة oair - مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم | بث مباشر ليفربول وبيرنلي الآن واختتم كلوب تصريحاته قائلا: "يمكنكم الحكم على أداء محمد صلاح في نهاية الموسم فقط، وليس الآن".

ويأتى محمد صلاح في الترتيب الثالث بقائمة هدافى الدوري الإنجليزي بـ7 اهداف حيث يتصدر أوباميانج بـ10 أهداف، ويليه ويلسون مهاجم بورنموث وثنائى مانشستر سيتي أجويرو وسترلينج بـ8 أهداف.