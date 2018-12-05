بين سبورت LIVE .. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر (Liverpool vs Burnley) | صلاح بث مباشر YouTube |كورة ستار لايف
الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 07:09 معمرو عادل
بين سبورت LIVE .. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر (Liverpool vs Burnley) | صلاح بث مباشر YouTube |كورة ستار لايف
يواجه فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح نظيره بيرنلي فى تمام في العاشرة إلا ربع مساء اليوم، الأربعاء، بملعب "تيرف مور"، ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
بين سبورت LIVE .. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر (Liverpool vs Burnley) | صلاح بث مباشر YouTube |كورة ستار لايف
ويحتل ليفربول المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق منافسات الجولة برصيد 36 نقطة بعد فوزه الجولة الماضية على ايفرتون بهدف دون رد، بينما يحتل بيرنلي المركز الـ 19 برصيد 9 نقاط.
بين سبورت LIVE .. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر (Liverpool vs Burnley) | صلاح بث مباشر YouTube |كورة ستار لايف
ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز الرابع على التوالي ومواصلة تضييق الخناق على مانشستر سيتي صاحب الصدارة، في ظل تواضع إمكانيات المنافس.
بين سبورت LIVE .. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر (Liverpool vs Burnley) | صلاح بث مباشر YouTube |كورة ستار لايف
وذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، أن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول يدرس إجراء تغييرات في التشكيلة الأساسية للفريق بمباراة اليوم لمعاناة بعض اللاعبين من الإصابة والبعض الأخر من الإجهاد بسبب ضغط المباريات.
بين سبورت LIVE .. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر (Liverpool vs Burnley) | صلاح بث مباشر YouTube |كورة ستار لايف
وتشير الصحفية إلى أن هناك الشكوك حول مشاركة الثنائي فيرمينو وساديو ماني في مباراة اليوم فيما ينتظر أن تشهد تشكيلة ليفربول عودة جوردان هندرسون بعد إنتهاء الإيقاف.
بين سبورت LIVE .. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر (Liverpool vs Burnley) | صلاح بث مباشر YouTube |كورة ستار لايف
المزيد عن: موعد مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي كورة ستار مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي كورة اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مشاهدة ليفربول ضد بيرنلي مشاهدة الدوري الانجليزي مباشر ماتش ليفربول وبيرنلي مباراة ليفربول وبيرنلي مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر يلا شوت مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر مجانا مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اون لاين بدون تقطيع مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم مباشر