بعد قطعه وجه زميله.. إخلاء سبيل طالب بكرداسة

أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل طالب بالصف الثاني الإعدادي، بعد تعديه على زميله بقطعة زجاج مكسور، محدثا إصابته بجرح قطعي بالوجه، داخل مدرستهما بمركز كرداسة.





كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بتلقيه إشارة من المستشفي المركزي، بوصول طالب بالصف الثاني الإعدادي، مصاب بجرح قطعي بالوجه من الجهة اليمني.





وبانتقال قوة أمنية برئاسة المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة شمال أكتوبر، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين الطالب المصاب وزميله، داخل مدرسة أبو رواش الإعدادية، بسبب لهوهما فقام المصاب بإلقاء رمال بوجه زميله خلال مشاجرتهما، ما أثار غضب الأخير، فقام بكسر زجاجة مياه غازية فارغة، وتعدي بها على الأول محدثا إصابته بجرح قطعي من الجهة اليمني.





وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز كرداسة، من القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بإخطار اللواء مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.



