ويلباك يرحل عن أرسنال في الصيف القادم

قرر مسئولو نادي أرسنال الإنجليزي عدم الإهتمام بتجديد عقد اللاعب الإنجليزي داني ويلباك مهاجم الفريق، خاصة بعد تعرضه لإصابة كبيرة في الشهر الماضي.





وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ‏التايمز، إن ارسنال لن يقدم عرض جديد لويلباك، وسيسمح للاعب بالرحيل في الصيف المقبل.



