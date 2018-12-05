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ويلباك يرحل عن أرسنال في الصيف القادم

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 07:07 م
ويلباك يرحل عن أرسنال في الصيف القادم
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منى العوضي
 

قرر مسئولو نادي أرسنال الإنجليزي عدم الإهتمام بتجديد عقد اللاعب الإنجليزي داني ويلباك مهاجم الفريق، خاصة بعد تعرضه لإصابة كبيرة في الشهر الماضي.


وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ‏التايمز، إن ارسنال لن يقدم عرض جديد لويلباك، وسيسمح للاعب بالرحيل في الصيف المقبل.


ويعتمد اونادي ايمري المدير الفني لنادي أرسنال علي لاكازيت واوباميانج مهاجما الفريق في مباريات الفريق بالبريميرليج واليورباليج.

المزيد عن: ويلباك كورة رياضة ارسنال أخبار الرياضة
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