ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 07:06 م
عاجل.. تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة
طباعة
أحمد جمال وعلي نبوي
 
أعلن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريثه الذي سيواجه بعد قليل نظيره الجونة، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل الأهلي كلا من :-


حراسة المرمى : شريف إكرامي


خط الدفاع : كريم نيدفيد - سعد الدين سمير - أحمد علاء - أيمن أشرف


خط الوسط : عمرو السولية - هشام محمد - ميدو جابر - أحمد الشيخ - ناصر ماهر


خط الهجوم : وليد أزارو

المزيد عن: تشكيل الأهلي الدوري المصري الدوري الجونة الاهلي الأهلي اخبار الأهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
-
x
21:45
-
نيوكاسل يونايتد
فولهام
-
x
21:45
-
ليستر سيتي
وولفرهامبتون
-
x
21:45
-
تشيلسي
بيرنلي
-
x
21:45
-
ليفربول
توتنهام هوتسبير
-
x
22:00
-
ساوثهامتون
مانشستر يونايتد
-
x
22:00
-
ارسنال
الدوري المصري الممتاز
الاهلي
-
x
20:00
-
الجونة
كأس ملك إسبانيا
أتلتيكو مدريد
-
x
20:30
-
سانت اندرو
برشلونة
-
x
22:30
-
كولتورال ديبورتيفا ليونيسا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/5/2018 7:40:01 PM