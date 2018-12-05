عاجل.. تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة

أعلن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريثه الذي سيواجه بعد قليل نظيره الجونة، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.





وضم تشكيل الأهلي كلا من :-









حراسة المرمى : شريف إكرامي









خط الدفاع : كريم نيدفيد - سعد الدين سمير - أحمد علاء - أيمن أشرف









خط الوسط : عمرو السولية - هشام محمد - ميدو جابر - أحمد الشيخ - ناصر ماهر









خط الهجوم : وليد أزارو



