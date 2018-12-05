درة ضيفة عمرو الليثي في "واحد من الناس" على "النهار".. السبت والأحد المقبلين

تحل النجمة التونسية درة، ضيفة على برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "النهار" في إنطلاقته الجديدة من تقديم الإعلامي عمرو الليثي، وذلك يومي السبت والأحد المقبلين، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وتكشف درة خلال الحلقة أسرار وكواليس تذاع لأول مرة عن مسيرتها الفنية، وما علاقة دراستها للعلوم السياسية بالفن؟، وبدايتها الفنية مع المخرج توفيق الجبالى فى مسرحية "مجنون"، كما تكشف كواليس مشاركتها للفنان كاظم الساهر كليب "ناى" عام 2007.

وتكشف درة عن مشاركتها فى بعض الأفلام العالمية مثل رحلة لويزا للمخرج الفرنسي باتريك فولسون، في دور عيشاء عام 2005 وفيلم قصة متجالد للمخرج الإنكليزي تيلمان ريم، في دور سيدة الإمبراطورية عام 2003 .