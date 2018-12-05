ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

درة ضيفة عمرو الليثي في "واحد من الناس" على "النهار".. السبت والأحد المقبلين

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 07:02 م
درة ضيفة عمرو الليثي في واحد من الناس على النهار.. السبت والأحد المقبلين
درة ضيفة عمرو الليثي
طباعة
أحمد رمضان متولي
 

تحل النجمة التونسية درة، ضيفة على برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "النهار" في إنطلاقته الجديدة من تقديم الإعلامي عمرو الليثي، وذلك يومي السبت والأحد المقبلين، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

 

وتكشف درة خلال الحلقة أسرار وكواليس تذاع لأول مرة عن مسيرتها الفنية، وما علاقة دراستها للعلوم السياسية بالفن؟، وبدايتها الفنية مع المخرج توفيق الجبالى فى مسرحية "مجنون"، كما تكشف كواليس مشاركتها للفنان كاظم الساهر كليب "ناى" عام 2007.

 

وتكشف درة  عن مشاركتها فى بعض الأفلام العالمية مثل رحلة لويزا للمخرج الفرنسي باتريك فولسون، في دور عيشاء عام 2005 وفيلم قصة متجالد للمخرج الإنكليزي تيلمان ريم، في دور سيدة الإمبراطورية عام 2003 .

درة ضيفة عمرو الليثي في "واحد من الناس" على "النهار".. السبت والأحد المقبلين
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
-
x
21:45
-
نيوكاسل يونايتد
فولهام
-
x
21:45
-
ليستر سيتي
وولفرهامبتون
-
x
21:45
-
تشيلسي
بيرنلي
-
x
21:45
-
ليفربول
توتنهام هوتسبير
-
x
22:00
-
ساوثهامتون
مانشستر يونايتد
-
x
22:00
-
ارسنال
الدوري المصري الممتاز
الاهلي
-
x
20:00
-
الجونة
كأس ملك إسبانيا
أتلتيكو مدريد
-
x
20:30
-
سانت اندرو
برشلونة
-
x
22:30
-
كولتورال ديبورتيفا ليونيسا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/5/2018 7:40:01 PM