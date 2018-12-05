بث حي online .. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم مباشر | مشاهدة مباراة liverpool فى الدوري الانجليزي الممتاز اليوم

يواجه فريق ليفربول مضيفه فريق بيرنلي في مساء يوم الأربعاء الموافق 5 ديسمبر 2018 على أرضية ملعب تيرف مور، وذلك في إطار الجولة الخامسة عشر ضمن فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

بث حي online .. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم مباشر | مشاهدة مباراة liverpool فى الدوري الانجليزي الممتاز اليوم

ولم يعرف فريق ليفربول طعم الخسارة سوى في مباراتين فقط من أصل آخر خمس مباريات خاضها فريق الريدز، وفي مقابل ذلك نجح فريق ليفربول في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى دون أن يسقط في فخ التعادل في أي مباراة على الإطلاق.

بث حي online .. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم مباشر | مشاهدة مباراة liverpool فى الدوري الانجليزي الممتاز اليوم

وينتظر فريق ليفربول أربع مباريات هامة للغاية في الفترة القليلة القادمة بعد مباراته المقبلة مع نظيره فريق بيرنلي، حيث يواجه فريق ليفربول في المباراة الأولى مضيفه فريق بورنموث في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بث حي online .. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم مباشر | مشاهدة مباراة liverpool فى الدوري الانجليزي الممتاز اليوم

وفي المباراة الثانية سوف يواجه فريق ليفربول ضيفه فريق نابولي الإيطالي في بطولة دوري أبطال أوروبا، وفي المباراة الثالثة سوف يواجه فريق ليفربول ضيفه فريق مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، أما المباراة الرابعة سوف تجمع بين فريق ليفربول وبين مضيفه فريق ولفرهامبتون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بث حي online .. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم مباشر | مشاهدة مباراة liverpool فى الدوري الانجليزي الممتاز اليوم

ومن المتوقع أن تتكون تشكيلة فريق ليفربول في هذه المباراة على النحو التالي: أليسون بيكر / ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون / جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم / محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

بث حي online .. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم مباشر | مشاهدة مباراة liverpool فى الدوري الانجليزي الممتاز اليوم

أما على الجانب المقابل فلم يعرف فريق بيرنلي طعم الانتصار على الإطلاق في آخر خمس مباريات خاضها، وفي مقابل ذلك تعرض فريق بيرنلي إلى الخسارة في أربع مباريات، كما سقط فريق بيرنلي في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

بث حي online .. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم مباشر | مشاهدة مباراة liverpool فى الدوري الانجليزي الممتاز اليوم

ويحتل فريق ليفربول في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 36 نقطة، وفي مقابل ذلك يحتل فريق بيرنلي في الوقت الحالي التاسع عشر في الترتيب مع امتلاكه في رصيده 9 نقاط فقط لا غير.

بث حي online .. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم مباشر | مشاهدة مباراة liverpool فى الدوري الانجليزي الممتاز اليوم

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة فريق ليفربول مع مضيفه فريق بيرنلي عبر قناة Bein Sports HD1 المشفرة بصوت المعلق محمد الكواليني، وذلك في تمام الساعة 21:45 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية وأيضاً الساعة 22:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.