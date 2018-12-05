إصابات الملاعب شبح يطارد الأندية المصرية.. أسباب وحلول

عانى النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة من شبح الإصابات والتي لاحقت لاعبيه خلال بطولتي الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، الأمر الذي أخل بالمستوي الفني للاعبين عامةً، وبمستوى الفريق بشكل خاص كما تعرض المهاجم صلاح محسن أمام المقاولون العرب في الدقائق الأولى من المباراة.

وبدء الدوري المصري لهذا العام بغياب بعض اللاعبين بسبب الإصابات، ومنها اللاعب النيجيري جونيور أجايي، لاعب الأهلى، وكرم سالم، لاعب الجونة، وعاصم سعٌد لاعب المقاصة، ومحمد مرسى لاعب إنبى، ومحمد مجدى، لاعب الإسماعيلي.

كما أكدت دراسة بريطانية اأن إرتفاع نسبة الإصابات التي تعرض لها لاعبو كرة القدم بنسبة 05% بسبب إشراكهم في عدد كبير من المبارٌيات وأشارت الدراسة إلى أن الاعتماد على اللاعبٌين الكبار في مٌيد من المبارٌيات، يدفعهم إلى بذل مجهود أفضل وهو ما عرضهم إلى الإصابة ونعرض لكم في التقرير التالي أبرز الإصابات خلال الفترة الماضية وأسبابها والحلول اللازمة لعلاجها.

وأوضح الدكتور عبدالرحمن الأسيوطي، إخصائي الاصابات الرٌياضٌيه للفرٌيق الاول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش لـ«الفجر»الأسباب الرئٌيسٌة وراء تعدد الإصابات مشيرًا إلى أن هناك أنواع إصابات مختلفة مثل إصابات العظام و المفاصل و إصابات عضلية وأشهر الإصابات وأخطرها هي إصابات الأربطة لأن مدة التعافي منها طويلة، ومن الأسباب المؤدية لحدوث هذه الإصابات، تبدأ من فترة الإعداد قبل بداية الموسم، عن طريق سوء التخطٌط للبرنامج الرياضي في التدريبات.

وأكد أنه يجب أن تكون المدة المحسوبه وكافٌية للاستعداد، واختيار المواعيد المناسبه للتدرٌيبات نظرًا لأن للطمس دور مهم في التأثير على أداء اللاعبين مثل اختيار وقت التمرين في الصيف وأٔن تكون ظهرًا من الممكن أن تسبب تقلصات عضلٌية، لذلك فاختيار التوقيت مهم وأيضًا عدم الاهتمام بالاحمائيات الكافية قبل المباريات وهي سبب من أسباب الإصابات العضلية تحديدًا.

وأوضح الأسيوطي، أن سبب من الأسباب وهي ما تميز الأندية الأوروبية عن الأندية المصرية وجود فحوصات للاعبين قبل بداية الموسم الرياضي لأن من الممكن أن تكون لدى لاعب مشكلة أو إنحرافات في القوام والجسم نفسه فإذا لم يتم تدارك هذه المشكله من الممكن أن تكون سبب من الأسباب المؤية للإصابة، وبالإضافه للحذاء الرياضي وأرضية الملعب هما عاملان لهم دور ومن الممكن أن يسببوا إصابات عضلية ومفصلية.

وأضاف الدكتور الأسيوطي بالنسبه للحلول والنصائح اللازمة للإرتقاء بالمستوي البدني وتجنب الإصابات هو تجنب الوقوع في الأسباب التي سبق ذكرها مع إستمرارٌية التدرٌب بشكل منتظم واتباع النظام الغذائي المتوازن لأنه من الأسباب المهمة التي تفرق لاعب عن الآخر.

واستطرد: "بالنسبة لإرتباط الجانب النفسي بالإصابات و دور الجهاز الطبي هل من الممكن أن يكون سبب الإصابة هو الجهاز الطبي".

كما أشار الدكتور أحمد محمد صالح إخصائي العلاج الطبيعي إلى أنه للجانب النفسي من الممكن أن يكون اللاعب متوترًا أو معرض لضغوطات نفسية.

فهناك مؤخرًا أبحاث توضح أن هناك آلية غير مباشرة فقدها اللاعب إذا كان هناك أسباب نفسيه من الممكن أن تؤدي باللاعب لأن يفقد تركيزه وسقط و يتعرض للإصابة، في هذه الحالة يعتبر سبب غير مباشر للإصابة.

فيما تطرق دكتور أحمد صالح إلى ذلك الموضوع وأن للجهاز الطبي دور مهم لأنهم أصحاب القرار في ما يخص تشخيص الإصابة وهم من حددوا للاعبين مدة الراحة من الإصابة، فتجد أن تعرض اللاعبين للشد العضلي بسبب عدم الحصول على الراحة الكافية للتعافي من الإصابة، وهذا ما تعرض له لاعبي النادي الأهلي في الوقت الحالي بسبب خوض مباريات كثيرة وعدم حصولهم على الراحه الكافية.

وأكمل حديثه: "هذا الأمر أدى لكثرة الإصابات في النادي الأهلي مؤخرًا، ومع معظم الاندٌية في هذا الخطأ والجهاز الطبًي هم أصحاب القرار في المبارٌيات، لأن بعض اللاعبين يصرون على الأستمرار في إستكمال المباريات رغم تعرضهم للأصابه، هنا دور الجهاز الطبًي اأن يمنعه من تكملة المباراة لأن هذا خطر على اللاعب".