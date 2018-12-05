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"أبلة فاهيتا" تعلن انفصال وفاء الكيلاني عن زوجها تيم الحسن (فيديو)

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 05:48 م
أبلة فاهيتا تعلن انفصال وفاء الكيلاني عن زوجها تيم الحسن (فيديو)
أبلة فاهيتا
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أحمد رمضان متولي
 

تستضيف الإعلامية وفاء الكيلانى، فى الحلقة المقبلة من برنامجها "تخاريف"، والذى يعرض على شاشة mbc، "أبلة فاهيتا" صاحبة أشهر برنامج ساخر خلال الفترة الماضية، وتكشف فاهيتا عن شخصيتها خارج الدوبلكس، بالإضافة عن إعلانها انفصال وفاء الكيلانى من زوجها الفنان تيم الحسن فى دعابة منها خلال أحداث الحلقة.

 

وكانت شركة S production لمالكتها المنتجة سالي والي المشرفة على تنفيذ البرنامج قد ساهمت بشكل كبير  في النجاح الذي حققه البرنامج عبر حلقاته السابقة والذي أدى إلى تعاقد   قناتي LBC  الأرضية اللبنانية ؛ وقناة LDC الفضائية اللبنانية  مع مجموعة قنوات «MBC»  للحصول على حق عرض الموسم الأول من البرنامج .

 

يذكر أن برنامج «تخاريف» للإعلامية وفاء الكيلاني ويخرجه حسين المنباوي ، وقد لاقى أصداء قوية لدى المشاهدين في كل أنحاء العالم العربي بمجرد عرض حلقاته ، وكان من ضمن ضيوفه أنغام ونانسي عجرم وحسن الرداد ووائل كفوري وامير كرارة وإياد نصار وحلقة "عم مجدي" وحلقة الطفلين «محمود و يوسف» وغيرها من الحلقات ، التي أحدثت ضجة كبيرة لاختلاف محتواها وتقديم مساعدات للطفلين من قبل إدارة القناة والبرنامج.

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