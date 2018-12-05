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تعرف على برنامج رانيا يوسف الجديد "السندريللا والسندباد" (صورة)

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 05:43 م
تعرف على برنامج رانيا يوسف الجديد السندريللا والسندباد (صورة)
رانيا يوسف
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شيماء عطية
 

انتهت مؤخرًا النجمة رانيا يوسف، والخبير السياحي والمنتج عاطف عبداللطيف، من تصوير برنامج "السندريللا والسندباد".


وتم تصوير البرنامج في عدد من الدول الأوربية ومنها  بلجيكا وفرنسا وفيينا وهولندا وغيرها البرنامج فكرة وإنتاج شركة ترفيلز ميديا لصاحبها المنتج د. عاطف عبد اللطيف  وإخراج Cédric Larcin وهو مخرج بلجيكي ومن المقرر عرضه علي إحدى القنوات الفضائية الخاصة.

 

والبرنامج يتناول عدد من المعالم السياحية لعدد من بلدان العالم .

تعرف على برنامج رانيا يوسف الجديد "السندريللا والسندباد" (صورة)
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