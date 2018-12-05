أستاذ إدارة محلية: يوجد 2 مليون و800 ألف توك توك في مصر غير مرخص

قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، إن لجنة النقل والمواصلات أكدت أننا لدينا 3 مليون توك توك، وهذا يعني أن هناك 2مليون و800 ألف توك توك غير مرخص ويعملون خارج نطاق القانون، وهو بمثابة عدد سكان 4 دول عربية.





وأوضح "عرفة"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" على فضائية "mbc مصر"، اليوم الأربعاء، أن مشكلة التكاتك هي مشكلة الحكومة بأكملها، مشددًا على أن مالايقل عن 3 مليار دولار أموال مهدرة من موارد الدولة بسبب التوك توك.



