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أستاذ إدارة محلية: يوجد 2 مليون و800 ألف توك توك في مصر غير مرخص

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 05:43 م
أستاذ إدارة محلية: يوجد 2 مليون و800 ألف توك توك في مصر غير مرخص
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رقية جمال
 
قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، إن لجنة النقل والمواصلات أكدت أننا لدينا 3 مليون توك توك، وهذا يعني أن هناك 2مليون و800 ألف توك توك غير مرخص ويعملون خارج نطاق القانون، وهو بمثابة عدد سكان 4 دول عربية.

وأوضح "عرفة"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" على فضائية "mbc مصر"، اليوم الأربعاء، أن مشكلة التكاتك هي مشكلة الحكومة بأكملها، مشددًا على أن مالايقل عن 3 مليار دولار أموال مهدرة من موارد الدولة بسبب التوك توك.

وتابع، أنه مالايقل عن 90% من خريجي التعليم الفني اتجهوا للعمل كسائقي توك توك، وهذه كارثة كبيرة، مناشدًا وزير القوى العاملة برفع الأجور لتشجيع الشباب على العمل الفني بدلًا من سواقة التوك توك.
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