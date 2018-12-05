يلا شوت الجديد .. مشاهدة ليفربول وبيرنلي بث مباشر كورة لايف HD ليفربول ضد بيرنلي مجاناً عبر Bein Sport 1 HD Yalla Shoot

يشهد ملعب تيرف مور على أرض دولة إنجلترا في مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 ديسمبر 2018 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق بيرنلي ضيفه فريق ليفربول، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

يلا شوت الجديد .. مشاهدة ليفربول وبيرنلي بث مباشر كورة لايف HD ليفربول ضد بيرنلي مجاناً عبر Bein Sport 1 HD Yalla Shoot

وتنطلق مباراة ليفربول وبيرنلي تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الخميس بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.