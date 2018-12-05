"الصادرات والواردات" تعلن عن حجم تجارة مصر مع الدول الأفريقية خلال 10 شهور

أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عن ارتفاع حجم التجارة غير البترولية بين مصر والدول الإفريقية خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام ليسجل نحو 4.847 مليار دولار مقابل 3.659 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنمو قدره 4ر32%.





وكان حجم التجارة غير البترولية بين مصر وإفريقيا قد شهد تراجعا خلال العام الماضي ليبلغ نحو 628ر4 مليار دولار مقابل 875ر4 مليار دولار خلال 2016 بانخفاض 5%.





وأشارت النشرة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى ارتفاع قيمة صادرات مصر غير البترولية إلى الدول الإفريقية بنسبة 30% خلال الفترة من "يناير- أكتوبر 2018" لتبلغ 3.557 مليار دولار مقابل 2.736 مليار دولار، وكذلك قيمة الواردات غير البترولية من تلك الدول بنسبة 39.8%، لتسجل نحو 1.29 مليار دولار مقابل 923 مليون دولار.





وأضافت أن الدول الإفريقية بدون العربية تستحوذ على 43.7% من إجمالي قيمة التعاملات مع القارة السمراء خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2018 بنحو 2.117 مليار دولار في مقابل 1.748 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 بنمو قدره 17.4%، حيث ارتفعت قيمة الصادرات لها بنسبة 14.3% لتبلغ 1.253 مليار دولار مقابل 1.064 مليار دولار، وكذلك الواردات منها بنسبة 26.3% لتبلغ 864 مليون دولار مقابل 684 مليون دولار.





وأشارت إلى أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل "السودان، أوغندا، إثيوبيا، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، رواندا، كينيا، اريتريا" نمت بنسبة 17.5% خلال الفترة من "يناير- أكتوبر 2018" لتبلغ 1.38 مليار دولار مقابل 1.139 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017، لارتفاع قيمة الواردات المصرية منها بنسبة 50.4% لتبلغ 504 ملايين دولار مقابل 335 مليون دولار، وكذلك الصادرات المصرية إليها بنسبة 8.9% لتسجل 876 مليون دولار مقابل 804 ملايين دولار.





واستحوذت دول الكوميسا "كينيا والسودان وليبيا وزامبيا وملاوي وزيمبابوي وأثيوبيا وجيبوتي ومدغشقر وأوغندا وإريتريا والكونغو الديمقراطية وبوروندي ورواندا وسيشل وجزر القمر وسوازيلاند وموريشيوس" على 47% من إجمالي حجم التجارة بين مصر وإفريقيا.





وأوضحت النشرة ارتفاع قيمة التبادل التجاري مع دول الكوميسا بنسبة 18.5% خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري ليسجل 2.282 مليار دولار مقابل 1.859 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017، لارتفاع قيمة الواردات المصرية من تلك الدول بنسبة 36.8% لتبلغ 780 مليون دولار مقابل 570 مليون دولار، والصادرات المصرية لها بنسبة 16.5% لتسجل نحو 1.502 مليار دولار مقابل 1.289 مليار دولار.





كما ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول "السادك" التي تضم "أنجولا، وبتسوانا، وجمهورية الكنغو الديمقراطية، وليسوتو، ومالاوي ، ومورشيوس، وموزمبيق، وناميبيا، وسيشل، وجنوب إفريقيا، وسوازيلاند، وتنزانيا، وزامبيا، وزيمبابوي" لتبلغ 729 مليون دولار خلال الفترة من "يناير- أكتوبر 2018" في مقابل 662 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2017 بنمو قدره 9.2%، لارتفاع الواردات المصرية من تلك الدول بنسبة 25.2% لتبلغ 437 مليون دولار مقابل 349 مليون دولار، بينما تراجعت الصادرات المصرية لتلك الدول بنسبة 6.7% لتبلغ 292 مليون دولار مقابل 313 مليون دولار.