"يُروج لأفكار الإخوان".. محطات في محاكمة المتهم باختطاف طائرة مصر للطيران بقبرص

برغم مرور أكثر من عامين على واقعة "اختطاف طائرة مصر للطيران"، إلا أنه لا تزال التحقيقات مستمرة مع المتهم باختطافها، بعد ما اعترف بترويجه لأفكار ومعتقدات جماعة الإخوان الإرهابية الداعية لاستخدام العنف، قاصدًا الإضرار بقطاع السياحة بالبلاد.

ويرصد "الفجر"، محطات في محاكمة المتهم باختطاف طائرة مصر للطيران بقبرص.

اختطاف الطائرة

ترجع بداية الواقعة، إلى مارس 2016م، حينما غادرت الرحلة 181 مطار برج العرب في الإسكندرية، في رحلة قصيرة لمطار القاهرة الدولي وعلى متنها 56 راكبا، بالإضافة إلى طاقم من سبعة أفراد.

وبعد إقلاعها، أبلغ الطيار أن أحد الركاب ادعى أنه يرتدي حزامًا ناسفًا وأن الطائرة ستنتقل جوًا إلى قبرص، وهبطت الطائرة بسلام في مطار لارنكا الدولي، حيث كانت تلك محاولة اختطاف الطائرة.

وانتهت أزمة الطائرة بتسليم الخاطف نفسه والذي اتضح أنه يحمل حزامًا ناسفًا زائفًا، وتم الإفراج عن جميع الركاب وجميع أفراد طاقم الطائرة.

وحينها، كشفت السلطات القبرصية عن لائحة التهم التي وجهتها إلى سيف الدين مصطفى، المصري الذي خطف الطائرة، إذ اتهمته السلطات رسميا باختطاف طائرة والتهديد بالعنف والتهديد باستخدام المتفجرات وخطف الركاب وانتهاكات لقوانين الطيران المدني، وفقا لبيان صادر عن المكتب الصحفي للشرطة القبرصية، التي أكدت اعتراف مصطفى بجميع التهم الموجهة إليه.

استرداد المتهم من قبرص

وبعد عامين على اختطاف الطائرة، وتحديدًا في 18 أغسطس من العام الجاري، أصدر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، بيانًا، أعلن فيه "نجاح الإجراءات القانونية التي اتخذتها النيابة العامة لاسترداد المصري الجنسية سيف الدين مصطفى المتهم باختطاف الطائرة المصرية، في القضية رقم 4170 لسنة 2016 جنايات العامرية ثان.

التحقيق مع المتهم

وأحال النائب العام، المتهم بخطف الطائرة إلى النيابة المختصة للتحقيق في الواقعة، وذلك بعد تسليم السلطات القبرصية المتهم للقاهرة، بناء على الحكم الصادر من المحكمة العليا القبرصية بتسليمه.

اعترافات خاطف الطائرة

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، من خلال اعترافات المتهم وفحص كاميرات المراقبة بمطار برج العرب الدولي والاطلاع على المضبوطات، قيام المتهم بالاستيلاء على طائرة شركة مصر للطيران - رحلة رقم 181 - التي أقلعت بتاريخ 29 مارس 2016 في الساعة السادسة والنصف صباحًا من مطار برج العرب بمحافظة الإسكندرية إلى ميناء القاهرة الجوي، وعلى متنها 72 شخصًا بينهم طفل، بعد تهديده لقائدها بتفجيرها عبر سترة يرتديها أسفل ملابسه أعدها على غرار شكل الأحزمة الناسفة من أدوات غير مجرم حيازتها على متن الطائرات، كما أعد قصاصتين ورقتين ضمنهما عبارات تهديديه موجهة لأفراد طاقم الطائرة، مفادها ارتدائه لحزام ناسف وإقدامه على تفجير الطائرة حال عدم تنفيذ مطالبه بتغيير وجهة الطائرة إلى مطار لارنكا بدولة قبرص، والإفراج عن سجينات قضايا إرهابية، قاصدًا من ذلك الإضرار بقطاع السياحة بالبلاد، وإضعاف هيبة الدولة، وإحداث أضرار اقتصادية بالبلاد وإسقاط نظام الحكم بها.

كما اعترف المتهم بسابقة سفره لدولة السودان في غضون عام 2015، وسعيه للقاء قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة لعرض مشاركته في تنفيذ أعمال عدائية تحقيقًا لأغراض الجماعة الإرهابية داخل البلاد.

إحالة للجنايات

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة المتهم سيف الدين مصطفى محمد إمام للمحاكمة الجنائية، في واقعة "اختطاف طائرة مصر للطيران"، لاتهامه بالاستيلاء بالتهديد والترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوي، وتعطيله سيرها عمدًا وخطفه واحتجازه وحبسه لركابها وأفراد طاقمها تحقيقًا لغرض إرهابي، فضلًا عن ترويجه لأفكار ومعتقدات جماعة الإخوان الإرهابية الداعية لاستخدام العنف.