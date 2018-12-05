بث livehd7 | شاهد ALAHLY اليوم | شاهد مباراة الاهلي والجونة بث مباشر الان | الاهلي والجونة مباشر كورة اون لاين

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والجونة

تنقل مباراة الاهلى والجونة في الجولة السابعة المؤجلة من الدورى المصرى على قنوات أون سبورت والنيل للرياضة، و يذاع استوديو تحليلى خاص بالمباراة للتعليق على أحداث اللقاء وتحليل المباراة فور الانتهاء.

بث livehd7 | شاهد ALAHLY اليوم | شاهد مباراة الاهلي والجونة بث مباشر الان | الاهلي والجونة مباشر كورة اون لاين

موعد مباراة الاهلي والجونة اليوم

البطولة : الدوري المصري

القنوات : اون سبورت

المعلق : ايمن الكاشف

الساعة : 8:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 9:00 مساء بتوقيت السعودية

مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر

سيتم وضع رابط البث المباشر لمباراة الاهلي والجونة اليوم باكثر من جوده قبل الماتش بساعه لمتابعة الاستوديو التحليلي للمباراة على قنوات بى ان سبورت

بث livehd7 | شاهد ALAHLY اليوم | شاهد مباراة الاهلي والجونة بث مباشر الان | الاهلي والجونة مباشر كورة اون لاين

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