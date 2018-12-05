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يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول (Mo Salah) وبيرنلي بث مباشر

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بطاقة مباراة ليفربول وبيرنلي:-

بيرنلي Vs ليفربول. البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 15). القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 . الملعب : تيرف مور . المعلق : محمد الكواليني .

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي:- 10:45 مساءاً بتوقيت السعودية . 9:45 مساءاً بتوقيت مصر . 9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين . 9:45 مساءاً بتوقيت الأردن. 9:45 مساءاً بتوقيت سوريا . 9:45 مساءاً بتوقيت لبنان . 10:45 مساءاً بتوقيت العراق . 9:45 مساءاً بتوقيت السودان . 10:45 مساءاً بتوقيت اليمن . 9:45 مساءاً بتوقيت ليبيا . 8:45 مساءاً بتوقيت تونس . 8:45 مساءاً بتوقيت الجزائر . 8:45 مساءاً بتوقيت المغرب . 11:45 مساءاً بتوقيت الإمارات. 10:45 مساءاً بتوقيت البحرين. 11:45 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 10:45 مساءاً بتوقيت الكويت . 10:45 مساءاً بتوقيت قطر. 7:45 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 10:45 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 7:45 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

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