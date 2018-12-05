اون سبورت HD onair - مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر اليوم 5-12-2018 اون لاين | الدوري المصري الممتاز

مباراة الأهلي والجونة بث مباشر

تابع لايف مباراة الأهلي والجونة، ويحتل فريق الأهلى المركز السادس عشر فى الترتيب برصيد 14 نقطة من الفوز فى 4 مباريات والتعادل فى لقائين وخسارة مثلهم، كما يذكر أن الفريق له 8 مواجهات مؤجلة حتى الأن، ويذكر أن الفريق قد حقق الفوز فى لقاءه الماضى أمام بتروجيت بنتيجة 1-0 ضمن مؤجلاته أيضا.

اون سبورت HD onair - مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر اليوم 5-12-2018 اون لاين | الدوري المصري الممتاز

يدخل النادى الأهلى مستضيفاً منافسه فريق الجونة فى لقاء الجولة السابعة ضمن المؤجلات فى الدورى المصرى، ويأمل بطل أفريقيا فى تحقيق الفوز فى المباراة، كما يسعى الشياطين الحمر لتحقيق الانتصار والعودة للمسيرة المعتادة، ويطمح لاعبى الفريق فى تقديم الأداء الفنى والبدنى الجيد من أجل حجز مكان لهم فى التشكيلة الأساسية.

اون سبورت HD onair - مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر اليوم 5-12-2018 اون لاين | الدوري المصري الممتاز

اون سبورت مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والجونة يوتيوب بث مباشر 5/12/2018 قناة اون سبورت مباشر، بث مباشر مباراة الاهلي والجونة الشوط الثاني yalla shoot على يلا شوت الدوري المصري، ويحتل فريق الجونة المركز الرابع عشر فى الترتيب برصيد 19 نقطة من تحقيق الفوز فى 3 لقاءات والتعادل فى 7 وخسارة 5 مباريات، وله مباراة مؤجلة التى سيتم لعبها مع الأهلى، ويذكر أن الجونة قد تلقى خسارة كبيرة من فريق الزمالك فى مباراة الأسبوع الماضى. اون سبورت HD onair - مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر اليوم 5-12-2018 اون لاين | الدوري المصري الممتاز يحل فريق الجونة ضيفا على فريق الأهلى فى مباراة الأسبوع السابع ضمن مؤجلات الدورى المصرى، ويسعى الجونة لتحقيق مفاجأة وخطف انتصار من فم الأسد، كما يأمل فى تحقيق الفوز والتقد فى جدول الترتيب، ويطمح الفريق فى حصد نقاط المباراة ومواصلة تحقيق نتائج إيجابية هذا الموسم. بث مباشر مباراة الأهلي al-ahly اليوم مجانا بي إن سبورت BEIN SPORT اون سبورت HD onair - مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر اليوم 5-12-2018 اون لاين | الدوري المصري الممتاز موعد مباراة الأهلى والجونة

أون سبورت – مباراة الأهلى والجونة (on sport) بث حي ومباشر الأهلي والجونة اليوم تقام مباراة الأهلى والجونة فى الأسبوع السابع ضمن مؤجلات الدورى المصرى يوم الأربعاء 5/12/2018، وينطلق اللقاء فى تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وفى الساعة التاسعة بتوقيت السعودية الدولى، وفى الساعة السادسة بالتوقيت الدولى لغرينتش.