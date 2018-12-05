ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أفضل 5 أدعية مستحبة عند نزول المطر..تعرف عليهم

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 04:05 م
أفضل 5 أدعية مستحبة عند نزول المطر..تعرف عليهم
طباعة
اسراء الصفتى
 

بالتزامن مع الأمطار الغزيرة التى تشهدها شوارع القاهرة والجيزة وجميع محافظات مصر، تقدم "الفجر"، أفضل الأدعية المستحبة أثناء نزول المطر، وذلك من خلال السطور القادمة.

 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اثنتان لا تردّان الدعاء عند النداء، وتحت المطر"، رواه الحاكم وحسّنه الألباني"، فالدعاء عند نزول المطر مستجاب، فيجب على كل مسلم ألا يضيع هذه الفرصة، وأن يتوجّه إلى الله بالدعاء فور نزول المطر، عسى أنّها تكون ساعة إجابة؛ فيتقبل الله دعائكم، ويستجيب له.

 

1- الّلهم اسقنا غيثاً، مغيثاً، مريئاً، نافعاً، غير ضار، اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت، أنت الغنيّ، ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين، وإذا نزل المطر يسن أن يقال: اللهم صيباً نافعاً، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به .. اللهم اسق عبادك، وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحيي بلدك الميت، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنّي أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرّها، وشرّ ما فيها، وشرّ ما أرسلت به.

 

2-  سبحان الذي يسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته، مُطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارضّى عنا، وسامحنا، وتقبّل منا، واعفو عنا، وأكتب لكل البشر أن يكونوا من أهل الجنة، وأغفر عنا، وارضى عن كل خلقك وارحمهم يارب، وأنزل علينا رحمتك، واجعلنا من أهل الجنة يا رب، وانصرنا يا رب العالمين، وافتح علينا فتحاً عظيماً، وارزقنا الإخلاص، وانصر الإسلام، وأعز المسلمين، واسترنّا، واحفظنا، وأكتب هذا العام عام فتح، وخير، وبركة علينا جميعًا.

 

3-  اللهم ارحمنا ولا تبتلينا، وارزقنا من خيراتك كثيرًا يا رب العالمين، اللهم آمين حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام، والظّراب، وبطون الأودية، ومنابت الشجر.. اللهم سقيا رحمة، ولا سقيا عذاب، ولا بلاء، ولا هدم، ولا غرق، الّلهم على الظّراب، ومنابت الشجر، اللهم حوالينا ولا علينا.

 

4-  الّلهم اسقينا غيثاً، مغيثاً، مريئاً، نافعاً، غير ضار. اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت، أنت الغنيّ، ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين، وإذا نزل المطر يسن أن يقال: اللهم صيباً نافعاً، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به.. اللهم اسق عبادك، وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحيي بلدك الميت.

 

 5- اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك. اللهم إنّي أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرّها، وشرّ ما فيها، وشرّ ما أرسلت به . سبحان الذي يسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته، مُطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم إغفر لنا وارحمنا، وارضّى عنا، وسامحنا، وتقبّل منا، واعفو عنا، وأكتب لكل البشر أن يكونوا من أهل الجنة، وأغفر عنا، وارضى عن كل خلقك وارحمهم يارب، وأنزل علينا رحمتك، واجعلنا من أهل الجنة يا رب، وانصرنا يا رب العالمين، وافتح علينا فتحاً عظيماً، وارزقنا الإخلاص، وانصر الإسلام، وأعز المسلمين، واسترنّا، واحفظنا، وأكتب هذا العام عام فتح، وخير، وبركة علينا جميعاً... اللهم ارحمنا ولا تبتلينا، وارزقنا من خيراتك كثيراً يا رب العالمين، اللهم آمين حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام، والظّراب، وبطون الأودية، ومنابت الشجر . اللهم سقيا رحمة، ولا سقيا عذاب، ولا بلاء، ولا هدم، ولا غرق، الّلهم على الظّراب، ومنابت الشجر، اللهم حوالينا ولا علينا.

 

المزيد عن: ساعة إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حالة الطقس المطر الأدعية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
-
x
21:45
-
نيوكاسل يونايتد
فولهام
-
x
21:45
-
ليستر سيتي
وولفرهامبتون
-
x
21:45
-
تشيلسي
بيرنلي
-
x
21:45
-
ليفربول
توتنهام هوتسبير
-
x
22:00
-
ساوثهامتون
مانشستر يونايتد
-
x
22:00
-
ارسنال
الدوري المصري الممتاز
الاهلي
-
x
20:00
-
الجونة
كأس ملك إسبانيا
أتلتيكو مدريد
-
x
20:30
-
سانت اندرو
برشلونة
-
x
22:30
-
كولتورال ديبورتيفا ليونيسا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/5/2018 4:00:14 PM