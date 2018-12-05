أفضل 5 أدعية مستحبة عند نزول المطر..تعرف عليهم

بالتزامن مع الأمطار الغزيرة التى تشهدها شوارع القاهرة والجيزة وجميع محافظات مصر، تقدم "الفجر"، أفضل الأدعية المستحبة أثناء نزول المطر، وذلك من خلال السطور القادمة.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اثنتان لا تردّان الدعاء عند النداء، وتحت المطر"، رواه الحاكم وحسّنه الألباني"، فالدعاء عند نزول المطر مستجاب، فيجب على كل مسلم ألا يضيع هذه الفرصة، وأن يتوجّه إلى الله بالدعاء فور نزول المطر، عسى أنّها تكون ساعة إجابة؛ فيتقبل الله دعائكم، ويستجيب له.

1- الّلهم اسقنا غيثاً، مغيثاً، مريئاً، نافعاً، غير ضار، اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت، أنت الغنيّ، ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين، وإذا نزل المطر يسن أن يقال: اللهم صيباً نافعاً، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به .. اللهم اسق عبادك، وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحيي بلدك الميت، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنّي أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرّها، وشرّ ما فيها، وشرّ ما أرسلت به.

2- سبحان الذي يسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته، مُطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارضّى عنا، وسامحنا، وتقبّل منا، واعفو عنا، وأكتب لكل البشر أن يكونوا من أهل الجنة، وأغفر عنا، وارضى عن كل خلقك وارحمهم يارب، وأنزل علينا رحمتك، واجعلنا من أهل الجنة يا رب، وانصرنا يا رب العالمين، وافتح علينا فتحاً عظيماً، وارزقنا الإخلاص، وانصر الإسلام، وأعز المسلمين، واسترنّا، واحفظنا، وأكتب هذا العام عام فتح، وخير، وبركة علينا جميعًا.

3- اللهم ارحمنا ولا تبتلينا، وارزقنا من خيراتك كثيرًا يا رب العالمين، اللهم آمين حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام، والظّراب، وبطون الأودية، ومنابت الشجر.. اللهم سقيا رحمة، ولا سقيا عذاب، ولا بلاء، ولا هدم، ولا غرق، الّلهم على الظّراب، ومنابت الشجر، اللهم حوالينا ولا علينا.

4- الّلهم اسقينا غيثاً، مغيثاً، مريئاً، نافعاً، غير ضار. اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت، أنت الغنيّ، ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين، وإذا نزل المطر يسن أن يقال: اللهم صيباً نافعاً، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به.. اللهم اسق عبادك، وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحيي بلدك الميت.

5- اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك. اللهم إنّي أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرّها، وشرّ ما فيها، وشرّ ما أرسلت به . سبحان الذي يسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته، مُطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم إغفر لنا وارحمنا، وارضّى عنا، وسامحنا، وتقبّل منا، واعفو عنا، وأكتب لكل البشر أن يكونوا من أهل الجنة، وأغفر عنا، وارضى عن كل خلقك وارحمهم يارب، وأنزل علينا رحمتك، واجعلنا من أهل الجنة يا رب، وانصرنا يا رب العالمين، وافتح علينا فتحاً عظيماً، وارزقنا الإخلاص، وانصر الإسلام، وأعز المسلمين، واسترنّا، واحفظنا، وأكتب هذا العام عام فتح، وخير، وبركة علينا جميعاً... اللهم ارحمنا ولا تبتلينا، وارزقنا من خيراتك كثيراً يا رب العالمين، اللهم آمين حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام، والظّراب، وبطون الأودية، ومنابت الشجر . اللهم سقيا رحمة، ولا سقيا عذاب، ولا بلاء، ولا هدم، ولا غرق، الّلهم على الظّراب، ومنابت الشجر، اللهم حوالينا ولا علينا.