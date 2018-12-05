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سما المصري تهاجم رانيا يوسف بصورة كرتونية

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 04:00 م
سما المصري تهاجم رانيا يوسف بصورة كرتونية
صورة أرشيفية
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الفجر الفني
 

سخرت الفنانة سما المصري، من تبرير الفنانة رانيا يوسف، لظهورها بفستان جريء في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، إذ قالت إن سبب ذلك هو “سقوط البطانة”.

 

وشاركت المصري عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة مع تعليق أحد النشطاء عليها بقوله: “أخيرًا سما المصري في لعبة بابجي”، وفيها تظهر فتاة كرتونية بملابس مثيرة بين الشباب داخل اللعبة.

 

وعلقت سما على الصورة قائلة: “إيه دي كمان؟ هو محدش سايبني في حالي حتى في الألعاب؟ ستندموون".

 

وأضافت ساخرة: "ما تفهموش غلط دي البطانة وقعت من الفستان هنا في اللعبة فبقي شكله كده"، في سخرية من تبرير رانيا يوسف.

 

وفي أول ظهور تلفزيوني لرانيا يوسف بعد أزمة الفستان، عبر برنامج “الحكاية”، قالت إنه في يوم المهرجان نزلت من السيارة، وبعدها بفترة قصيرة سقطت البطانة أثناء صعودها السلم، ولم تنتبه لذلك وفي هذا التوقيت قام مصور بتصويرها من الخلف بحسب روايتها.

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فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
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