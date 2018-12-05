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كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة برشلونة وكولتورال بث مباشر 5-12-2018 (كأس ملك اسبانيا) Barcelona HD كورة ستار

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 03:55 م
كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة برشلونة وكولتورال بث مباشر 5-12-2018 (كأس ملك اسبانيا) Barcelona HD كورة ستار
برشلونة وكولتورال ديبورتيفا ليونيسا
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عمرو عادل
 
كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة برشلونة وكولتورال بث مباشر 5-12-2018 (كأس ملك اسبانيا) Barcelona HD كورة ستار
يستضيف برشلونة في ملعبه التاريخي كامب نو كولتورال ليونيسا يوم الأربعاء القادم 5 ديسمبر 2018 ميلادياً، الموافق 27 ربيع الأول 1440 هجرياً، وذلك في إياب دور 32 من كأس ملك إسبانيا 2018-19.
كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة برشلونة وكولتورال بث مباشر 5-12-2018 (كأس ملك اسبانيا) Barcelona HD كورة ستار
انتهى لقاء الذهاب بانتصار البلاوجرانا بهدفٍ نظيف، وهذه النتيجة غير مطمئنة، ففريق الدرجة الثالثة لا يحتاج إلا الفوز بهدفين نظيفين أو بأي نتيجة بفارق هدف واحد أكبر من (1-0) من أجل خطف بطاقة العبور، أما الكتلان فيكفيهم التعادل بأي نتيجة من أجل مواصلة المشوار والتأهل لدور الـ16 من الكأس.
كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة برشلونة وكولتورال بث مباشر 5-12-2018 (كأس ملك اسبانيا) Barcelona HD كورة ستار
استهل ليونيسا مشواره في الكأس من الدور الأول، وقابل فيه نافالكارنيرو وتخطاه بهدفين نظيفين،ة ثم واجه فوينلابرادا في الدور الثاني وتخطاه بنتيجة (5-4) من ركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بهدفٍ لمثله، أما الدور الثالث فقد واجه فيه كولتورال لوركا وانتصر عليه بثلاثيةٍ نظيفة.
كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة برشلونة وكولتورال بث مباشر 5-12-2018 (كأس ملك اسبانيا) Barcelona HD كورة ستار
موعد مباراة برشلونة ضد كولتورال ليونيسا والقنوات الناقلة

المباراة

الملعب

الموعد

الحكم

القناة الناقلة

برشلونة - كولتورال ليونيسا

كامب نو

الأربعاء 5 ديسمبر 2018 ميلادياً،
27 ربيع الأول 1440 هجرياً،
22:30 بتوقيت مصر، 23:30 بتوقيت السعودية		ألبيرتو مايينكو

beIN SPORTS HD 3

كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة برشلونة وكولتورال بث مباشر 5-12-2018 (كأس ملك اسبانيا) Barcelona HD كورة ستار

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