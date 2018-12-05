الجبلاية تحدد قيمة وموعد قرعة كأس الشباب

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، فتح باب الإشتراك في بطولة كأس مصر للشباب صباح غدٍ الخميس وحتى يوم 13 من الشهر الجاري.





وأعلن مسؤولو الجبلاية، عن قيمة الاشترالك والتي وصلت إلى ألف جنيه، على أن يتم إعلان أسماء الفرق المشاركة يوم 16 ديسمبر الجاري، وتقام قرعة البطولة يوم 18 من نفس الشهر.



