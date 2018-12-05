الجبلاية تحدد قيمة وموعد قرعة كأس الشباب
الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 04:01 ممحمد الصو
قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، فتح باب الإشتراك في بطولة كأس مصر للشباب صباح غدٍ الخميس وحتى يوم 13 من الشهر الجاري.
وأعلن مسؤولو الجبلاية، عن قيمة الاشترالك والتي وصلت إلى ألف جنيه، على أن يتم إعلان أسماء الفرق المشاركة يوم 16 ديسمبر الجاري، وتقام قرعة البطولة يوم 18 من نفس الشهر.
كان مسؤولو الجبلاية، أعلنوا مساء أمس الثلاثاء لستحداث بطولة كأس الشباب، خلال الاجتماع الذي أقيم لمناقشات بعض الملفات بالكرة المصرية.
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