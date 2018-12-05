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إخلاء سبيل رانيا يوسف في "فضيحة الفستان"

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 03:57 م
إخلاء سبيل رانيا يوسف في فضيحة الفستان
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عمار محمد
 

قررت نيابة الاستئناف بمكتب النائب العام بالرحاب، إخلاء سبيل الفنانة رانيا يوسف، في البلاغ المقدم من عدد من المحامين ضدها يتهموها بارتكاب الفعل العلني الفاضح والتحريض على الفسق والفجور وإغراء القصر ونشر الرذيلة التي تخالف الأعراف والتقاليد السائدة في المجتمع المصري.

 

وحضر معها بجلسة التحقيق المحامي شعبان سعيد محامي نقابة المهن التمثيلية.

 

وقال البلاغ إن ما قامت به الممثلة رانيا يوسف بظهورها أمام الكاميرات وعدسات المصورين بفستان فاضح أشبه بالبيبي دول أثناء حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعد انتهاكا صارخا للقانون ويعاقب عليه وفقا لنص المواد 278 من قانون العقوبات ـ والمادة 1 والمادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1961الخاص بمكافحة الدعارة.

 

وأضاف البلاغ أن المطالبة بالحريات يقصد بها حرية الفكر والإبداع وحرية الرأي والتعبير وليس حرية العري والتحريض على الفسق والفجور وإغواء الشباب بهذه الأفعال التي تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع.

 

جدير بالذكر أن تلك الجرائم تصل العقوبة فيها إلى الحبس من سنة إلى 5 سنوات.

المزيد عن: فضيحة رانيا يوسف حوادث الفجر الفستان اخلاء
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