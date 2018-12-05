ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بريزنتيشن تحصل على حقوق كأس أمم أفريقيا للكرة الشاطئية

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 03:52 م
بريزنتيشن تحصل على حقوق كأس أمم أفريقيا للكرة الشاطئية
طباعة
الفجر الرياضي
 
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حصول شركة بريزنتيشن سبورتس راعي الكرة المصرية على الحقوق الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية والتي تقام في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 8 وحتى 14 ديسمبر الجاري بمشاركة منتخبات القارة السمراء.

ولأول مرة تنجح شركة مصرية وطنية في كسر احتكار الشركات العالمية الأخرى، وتوقع عقدا مباشرا مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، للحصول على الحقوق التجارية وكذلك حقوق البث الفضائي للبطولة القارية التي تقام على أرض مصر.

وعبر محمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن سبورتس، عن سعادته البالغة بالتعاون الأول من نوعه مع الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن توقيع العقد للبطولة الشاطئية يعتبر خطوة على طريق كسر احتكار البطولات، وبثها عبر القنوات الفضائية المصرية المفتوحة.

أشار كامل إلى أن البطولة التي ستشهد حضورا كثيفا في شرم الشيخ، ستذاع عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة، من أجل توفير أكبر قدر من المشاهدة الجماهيرية ودعم المنتخب المصري للكرة الشاطئية في إطار حملته نحو التتويج بلقب البطولة.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
-
x
21:45
-
نيوكاسل يونايتد
فولهام
-
x
21:45
-
ليستر سيتي
وولفرهامبتون
-
x
21:45
-
تشيلسي
بيرنلي
-
x
21:45
-
ليفربول
توتنهام هوتسبير
-
x
22:00
-
ساوثهامتون
مانشستر يونايتد
-
x
22:00
-
ارسنال
الدوري المصري الممتاز
الاهلي
-
x
20:00
-
الجونة
كأس ملك إسبانيا
أتلتيكو مدريد
-
x
20:30
-
سانت اندرو
برشلونة
-
x
22:30
-
كولتورال ديبورتيفا ليونيسا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/5/2018 4:00:14 PM