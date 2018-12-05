اسعار الذهب والفضة في السوق المصري اليوم الاربعاء 5 ديسمبر 2018

تنشر بوابة الفجر الالكترونية اسعار الذهب والفضة محدثة اول بأول ، حيث تراجع سعر الذهب في الوسق المصري ومحلات الصاغة اليوم الاربعاء 5 ديسمبر 2018، بينما استقرات اسعار الفضة في السوق المحلى في مصر اليوم، ويأتي تراجع اسعار الذهب في ظل حالة من التذبذب التي يشهدها سعر الذهب في مختلف الاسواق العالمية وجاءت اسعار الذهب والفضة على النحو التالي:





اسعار الذهب في مصر اليوم الاربعاء 5-12-2018

عيار 18 : 528.85 جنيه عيار 21: 617 جنيها عيار 24: 705 جنيهات الجنيه الذهب: 4936 جنيها أوقية الذهب: 1234 دولارا سعر الفضة اليوم في السوق المصري اليوم الاربعاء 5 ديسمبر

تشهد أسعار الفضة في مصر حاله من الاستقرار النسبي، حيث تتغير الأسعار بشكل طفيف بين صعود في بعض الفترات ثم هبوط مرة أخرى وسجل سعر جرام الفضة البريطاني اليوم عيار 95.8 مبلغ 7.91 جنيه، أما سعر الفضة النقية عيار 99.9 فقد سجل مبلغ 8.25 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مختلف الاسواق العالمية

استقر سعر الذهب على مستوى العالم حيث سجلت سعر اوقية الذهب العالمية نحو 1234 دولار وكان سعر أوقية الذهب العالمية قد ارتفع سعر بقيمة 6 دولارات خلال الاسبوع الماضي ليواصل الذهب تعافيه عقب موجة من الانخفاض خلال الأسبوعين الماضيين نتيجة قوة الدولار الأمريكى.

تراجع اسعار الذهب اليوم الاربعاء

بعد تراجع اسعار الذهب اليوم الاربعاء ارجع الخبراء هذا التراجع هذا الانخفاض الملحوظ في اسعار الذهب إلى حالة التذبذب التي يشهدها سعر الذهب العالمي في الأسواق العالمية.

وقال نادى نجيب سكرتير سعبة الذهب ان السبب وراء تراجع سعر الذهب في الاوساق المصرية هو الاضطراب في الاسعار العالمية، حيث يعتاد المستثمرين على اللجوء إلى شراء الذهب كملاذ أمن للاستثمار خاصة بعد الارتفاع الكبير في أسعار الدولار العالمى.



العوامل المؤثرة على اسعار الذهب في العالم





تخضع اسعار الذهب على مستوى العالم لعدة عوامل التي تحدد ارتفاعها وانخفاضها من اهم هذه العوامل التي تؤث على اسعار الذهب هي العرض والطلب، ويوجد مؤثر آخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرية سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى الصرافات، وكذلك سعر أوقية الذهب عالميا.





يأتي تراجع سعر الذهب فى مصر جاء نتيجة انخفاض سعر أوقية الذهب عالميا بقيمة 6 دولارات حيث انخفضت أوقية الذهب من 1240 دولار إلى 1234 دولار.



