مؤشرمسقط ينهي تعاملاته الأربعاء مرتفعاً بنسبة 0.39%

أنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملات اليوم الأربعاء مرتفعاً 0.39%، بإقفاله عند مستوى 4552.3 نقطة، رابحاً 17.67 نقطة، مقارنة بمستوياته بنهاية جلسة أمس الثلاثاء.

ودعم المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط اليوم الأربعاء، ارتفاع أسهمه القيادية؛ وتصدر الرابحين سهم عُمان للاستثمار بنسبة 3.75%، وصعد العنقاء للطاقة 2.88%، وأومنفيست 2.79%، وارتفع الأسماك العُمانية 2.74%.

وشهدت القطاعات ارتفاعاً جماعياً اليوم، وفي صدارتها الصناعة والخدمات بالنسبة ذاتها البالغة 0.59%؛ ودعم مؤشر الصناعة ارتفاع 5 أسهم، وصعد ريسوت للاسمنت 1.98%، وارتفع اسمنت عُمان 1.97%.

فيما صعد مؤشر الخدمات مدفوعاً بارتفاع 4 أسهم، وصعد عمانتل 2.36%، وارتفع أريدو 0.34%.

وكان مؤشر القطاع المالي أقل القطاعات ارتفاعاً بنسبة 0.03%؛ بدعم 7 أسهم؛ وارتفع المدينة للاستثمار 2.63%، وصعد بنك ظفار 1.72%.

وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 11.08 مليون سهم؛ مقابل 19.56 مليون سهم مليون سهم بالجلسة السابقة، وانخفضت كذلك قيمة التداولات إلى 1.74 مليون ريال؛ مقابل 3.51 مليون ريال بجلسة أمس الثلاثاء.

وتصدر سهم المدينة تكافل تعاملات اليوم حجماً بتداول 2.29 مليون سهم، فيما تصدر سهم بنك مسقط النشاط قيمةً، بنحو 259.65 ألف ريال.

...