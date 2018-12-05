وزير بريطاني يتهم مجلس العموم بمحاولة "سرقة" بريكست من الشعب

اتهم وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس، مجلس العموم البريطاني بمحاولة "سرقة" بريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) من الشعب البريطاني.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية ، على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، عن فوكس قوله إن الأحداث الاستثنائية التي شهدها البرلمان، أمس الثلاثاء، والتي مُنيت الحكومة على إثرها بـ"هزائم تاريخية" بشأن بريكست، تعد "إهانة" للمصوتين على هذا القرار.

وأبلغ الوزير البريطاني النواب في لجنة التجارة الدولية بالبرلمان البريطاني: "اعتقد أنه ثمة خطر حقيقي يتمثل في أن مجلس العموم، الذي لا يزال يشكل أغلبية بطبيعة الحال، قد يحاول سرقة بريكست من الشعب البريطاني، الأمر الذي اعتقد أنه يمثل إهانة للديمقراطية".

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه تم تقويض سلطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بشكل كبير، ليلة أمس الثلاثاء، بعد أن حظي العضو البرلماني من حزب المحافظين دومينيك جريف بالدعم لإجراء تعديل على قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

كما كشفت الجارديان أن هذا الأمر يعني أن البرلمان حظي الآن بفرصة تنقيح خطة بديلة يجب على ماي عرضها أمام البرلمان في حال مُنيت بهزيمة أخرى تتعلق باتفاق بريكست الثلاثاء المقبل.