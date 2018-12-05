يلا شوووت .. مشاهدة مباراة ليفربول وburnley بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً تستمر عجلة الدورى الإنجليزى بلا توقف، حيث تستأنف مساء اليوم مباريات الجولة 15 من المسابقة بإقامة 6 مباريات أبرزها بيرنلى ضد ليفربول وتشيلسى مع ولفرهامبتون وتوتنهام أمام ساوثهامبتون وقمة الجولة عندما يحل أرسنال ضيفًا على مانشستر يونايتد فى أولد ترافورد.

يحل ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح ضيفاً على بيرنلى فى العاشرة إلا ربع مساء اليوم الأربعاء، بملعب "تيرف مور"، ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

يلا شوووت .. مشاهدة مباراة ليفربول وburnley بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً



ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى قبل انطلاق منافسات الجولة برصيد 36 نقطة ويسعى لتقليص الفارق مع مانشستر سيتى المتصدر الذى تغلب على واتفورد أمس 2 / 1 وابتعد بـ4 نقاط عن الريدز، بينما يحتل بيرنلى المركز الـ19 برصيد 9 نقاط.





ويبدو ليفربول مرشحاً بارزاً لتحقيق الفوز الرابع على التوالى ومواصلة تضييق الخناق على مانشستر سيتى صاحب الصدارة، فى ظل تواضع إمكانيات المنافس.





وكشفت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية فى وقت سابق أن يورجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول يدرس إجراء تغييرات فى التشكيلة الأساسية للفريق بمباراة اليوم لمعاناة بعض اللاعبين من الإصابة والبعض الآخر من الإجهاد بسبب ضغط المباريات.





وتحوم الشكوك حول مشاركة الثنائى فيرمينو وساديو ماني فى مباراة اليوم فيما ينتظر أن تشهد تشكيلة ليفربول عودة جوردان هندرسون بعد انتهاء الإيقاف.





مدرب ليفربول يدعم محمد صلاح ضد منتقديه

وقدم يورجن كلوب مدرب ليفربول الدعم لنجمه محمد صلاح قبل مواجهة بيرنلى وقال فى تصريحات نقلتها مجلة "فور فور تو" الإنجليزية إن صلاح كان بإمكانه تسجيل أهدافًا أكثر من السبعة التى سجلها فى الدورى الإنجليزى هذا الموسم، لكنه أكد فى الوقت نفسه أنه يسير بمعدل طبيعى وفقًا لكل منافسيه على جائزة هداف الدورى هذا الموسم.





وأضاف مدرب ليفربول "صلاح سجل 7 أهداف، ويبتعد بفارق 3 أهداف فقط عن بيرر أوباميانج مهاجم أرسنال وهداف الدورى حاليًا، والذى سجل هدفين فى المباراة الأخيرة، هذا لا يعتبر فارقًا، يمكنكم الحديث كذلك إذا كان الفارق 15 هدفًا".





ووجه كلوب رسالة لصلاح قال فيها: "قدم كل ما لديك لتسجيل المزيد من الأهداف"، وقلل مدرب الريدز فى الوقت نفسه من هذا الأمر قائلا: "تسجيل الأهداف ليس أهم شىء بالنسبة لنا".





واختتم كلوب تصريحاته قائلا: "يمكنكم الحكم على أداء محمد صلاح فى نهاية الموسم فقط، وليس الآن".





ويأتى محمد صلاح فى الترتيب الثالث بقائمة هدافى الدورى الإنجليزى بـ7 أهداف، حيث يتصدر أوباميانج بـ10 أهداف، ويليه ويلسون مهاجم بورنموث وثنائى مانشستر سيتي أجويرو وسترلينج بـ8 أهداف.