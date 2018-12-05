أسعار الذهب اليوم الأربعاء 05-12-2018 في سوق الذهب المصري التعاملات المسائية

شهدت اسعار الذهب حالة من التراجه خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 5-12-2018 في سوق الذهب المصري وبلغت قيمة التراجع في اسعار الذهب نحو جنيهين ويتي هذا التراجع تأثرا باستمرار ارتفاع سعر أوقية الذهب العالمية التي تتأثر مباشرة بارتفاع سعر الدولار العالمي، وحالات الاضطراب التي يشهدها سعر الذهب على مستوى العالم وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية وعلى مستوى العالم على النحو التالي:



اسعار الذهب في مصر اليوم الاربعاء 5-12-2018

عيار 18 : 528.85 جنيه عيار 21: 617 جنيها عيار 24: 705 جنيهات الجنيه الذهب: 4936 جنيها أوقية الذهب: 1234 دولارا

أسعار الذهب اليوم على مستوى العالم

استقر سعر الذهب على مستوى العالم حيث سجلت سعر اوقية الذهب العالمية نحو 1234 دولار وكان سعر أوقية الذهب العالمية قد ارتفع سعر بقيمة 6 دولارات خلال الاسبوع الماضي ليواصل الذهب تعافيه عقب موجة من الانخفاض خلال الأسبوعين الماضيين نتيجة قوة الدولار الأمريكى.

انخفاض اسعار الذهب

يرجع هذا الانخفاض الملحوظ في اسعار الذهب إلى حالة التذبذب التي يشهدها سعر الذهب العالمي في الأسواق العالمية، حيث يعتاد المستثمرين على اللجوء إلى شراء الذهب كملاذ أمن للاستثمار خاصة بعد الارتفاع الكبير في أسعار الدولار العالمى.



العوامل المؤثرة على اسعار الذهب





تخضع لعدة عوامل منها العرض والطلب، ويوجد مؤثر آخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرية سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى الصرافات، وكذلك سعر أوقية الذهب عالميا.





يأتي تراجع سعر الذهب فى مصر جاء نتيجة انخفاض سعر أوقية الذهب عالميا بقيمة 6 دولارات حيث انخفضت أوقية الذهب من 1240 دولار إلى 1234 دولار.





سعر الفضة اليوم في السوق المصري

تشهد أسعار الفضة في مصر حاله من الاستقرار النسبي، حيث تتغير الأسعار بشكل طفيف بين صعود في بعض الفترات ثم هبوط مرة أخرى وسجل سعر جرام الفضة البريطاني اليوم عيار 95.8 مبلغ 7.91 جنيه، أما سعر الفضة النقية عيار 99.9 فقد سجل مبلغ 8.25 جنيه.



