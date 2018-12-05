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الأهلي يشارك في توقيع اتفاقية "لا ليجا" بالسفارة الإسبانية

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 03:31 م
الأهلي يشارك في توقيع اتفاقية لا ليجا بالسفارة الإسبانية
وفد الأهلي
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علي نبوي
 
حضر محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وأمير توفيق مدير التسويق بالنادي فعاليات توقيع اتفاقية رابطة المحترفين بالدوري الإسباني "لا ليجا" وجامعة اسلاسكا الفرنسية والتي أقيمت في منزل السفير الإسباني بالقاهرة.

ورحب أرتورو أفيليو السفير الاسباني بالقاهرة بعضو مجلس إدارة الأهلي مشيدا بالدور المهم الذي يلعبه الأهلي في الرياضة المصرية، مؤكدا على التعاون المثمر بين الأهلي والسفارة الإسبانية في القاهرة.

وأشاد ممثلو لا ليجا بوفد النادي الأهلي مؤكدين اهتمامهم بأن يكون النادي الأهلي طرفا في هذه الاتفاقية في المستقبل القريب.

وشارك محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة وامير توفيق مدير التسويق في فعاليات تلك الاتفاقية بعدما تلقى مجلس الإدارة دعوة رسمية من السفارة الإسبانية بالقاهرة وطرفي الاتفاقية لحضور فعاليات التوقيع.

وأعلنت الاتفاقية التي وقعت ظهر اليوم بحضور النادي الأهلي بين لاليجا وجامعة اسلاسكا عن تنظيم عدة دورات تدريبية بشأن الإدارة الرياضية وتمنح دبلومة وماجيستير الإدارة الرياضية معتمدين من رابطة المحترفين بالدوري الإسباني.

ومن المقرر أن يقدم سراج الدين تقريرا شاملا حول الاتفاقية التي حضر فعالياتها لمجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب لاعتماد مشاركة الأهلي في تنظيم الدورات التدريبية التي تبدأ من مارس المقبل .

يذكر أن محمد سراج الدين عضو المجلس قدم دراسة من قبل مع جامعة ريال مدريد من أجل أن يقوم النادي الأهلي بتقديم مثل هذه الدورات التدريبية ومنح الماجيستير والدبلومات الخاصة بالإدارة الرياضية.

المزيد عن: محمد سراج السفارة الاسبانية الاهلي اخبار الرياضة اليوم
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