التحقيق في واقعة مصرع عامل غرقا بالوراق

أمرت النيابة العامة بحبس 3 أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالسطو المسلح على 3 أشخاص حال صيدهم، والتسبب في مصرع أحدهم غرقا بمياه النيل، كما صرحت بدفن جثة المجني عليه بعد ورود تقرير الطب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، بورود بلاغا للمقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق من سائقين مقيمين بدائرة القسم، بأنه أثناء قيامهما بصيد الأسماك بنهر النيل بدائرة القسم وبرفقتهما شخص آخر عامل بمقهى، 37 سنة، مُقيم بدائرة القسم، فوجئوا بقيام ثلاثة مجهولين بتهديدهم بأسلحة بيضاء وعصا وإستولوا منهم على هاتفى محمول ومبلغ مالى وأدوات الصيد وحال ذلك قام العامل بالمقهى بالفرار بإلقاء نفسه بنهر النيل خشية منهم وتمكن الجناة من الهرب.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهرى للبحث عنه، وتم تشكيل فريق، بإشراف اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة كلٍ من "محمود. س. ع"، 35 سنة، مُقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في 11 قضية "مخدرات، سرقة، مشاجرات"، "رمضان. ط. س"، 22 سنة، مُقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة، "له معلومات جنائية"، و"محمود. م. ح"، 21 سنة، مُقيم بدائرة القسم، "له معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد عدة أكمنة باشراف العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، أسفرت عن ضبطهم، وبحوزة المتهم الأول والثاني السلاح المستخدم "مطواة" والهاتفين المستولى عليهما، بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأرشدوا عن أدوات الصيد لدى عميلهم "حلاق 31 سنة، مُقيم بدائرة القسم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة.